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Edirne'de TIR devrildi: 1 yaralı

DHA

Edirne'de TIR devrildi: 1 yaralı


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, girdiği virajda kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın şoförü Ahmet Uzunoğlu yaralandı.
Kaza, Güney Otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Ahmet Uzunoğlu yönetimindeki 22 AAY 897 plakalı toprak yüklü TIR, Güney Otoban bağlantı yolu girişinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. TIR´da sıkışan yaralı Ahmet Uzunoğlu, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Uzunoğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, TIR´ın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2020-12-12 12:25:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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