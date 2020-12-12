Edirne'de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Araç hurdaya dönerken, sürücü şans eseri yara almadı.
Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinden, market siparişlerini almak için Karaağaç Mahallesi'ne giden Göksal Alşan'ın otomobili üzerine Jandarma Şehitliği Mevkisi'ne geldiği sırada ağaç devrildi. Dev kavak ağacının üzerine devrildiği otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay üzerine yolun tek şeridi trafiğe kapandı. Şans eseri yara almadan kurtulan Alşan, uzun süre şoku atlatamadı.Kaza yerine gelen polis, kapanan yolu trafiğe açılması için belediye ekiplerine haber verdi. Yol, belediye ekiplerinin ağacı kaldırmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
'CANIMI ZOR KURTARDIM'
Sürücü Gürsel Alşan, "Yolda giderken aracımın üzerine aniden ağaç devrildi. Her şey bir anda oldu. Canımı zor kurtardım. Aracım kullanılmaz hale geldi. Allaha şükür bana bir şey olmadı. Şans eseri kazadan yara almadan kurtuldum " dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2020-12-12 14:59:46
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