Edirne'de aile sağlığı merkezleri ile iş yerlerini soyan şüpheli tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde 2 aile sağlığı merkezi ile 1 iş merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen E.G. polis tarafından yakalandı. Hakkında `uyuşturucu satın almak´ suçundan arama kaydı olduğu belirlenen şüpheli, tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, art arda yaşanan hırsızlık olaylarının ardından, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden park halindeki araçtan akü, Yukarı Zaferiye Mahallesi´ndeki Ali Paşa İş Merkezi´nde bulunan 3 iş yerinden 7 dizüstü bilgisayar, 1 fotoğraf makinesi ve 580 TL , 2 aile sağlığı merkezinden de 2 bilgisayar ve 1 cep telefonu çalan şüphelinin E.G. olduğunu belirledi. E.G., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
E.G. hakkında `kullanmak amacıyla uyuşturucu satın almak´ suçundan yakalama kararı olduğu
tespit edildi. E.G.´nin aile sağlığı merkezlerinden çaldığı bilgisayarlar bulunarak, kurum görevlilerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-12-12 17:51:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.