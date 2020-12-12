Keşan’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 19 kişi, ekiplere yakalandı. Şahıslar hakkında idari işlem yapıldı.

Koronavirüs tehdidinin yayılmasına karşı İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehirde belli noktalarda ve mahalle aralarında devriye ekipler ile denetimlerine devam etti. Kısıtlamanın ikinci haftasında dün gece saat 21.00'de başlayıp ve 14 Aralık Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar devam edecek olan kısıtlamalar sırasında kısıtlamalara uymayıp sokaklarda gezen şahıslar tespit edildi.

Dün saat 21.00 ile sabaha karşı 05.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde 14 kişi, bugün ise 05.00 ile 17.00 saatleri arasında da 5 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini belirledi. Yasağa uymayan 19 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

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