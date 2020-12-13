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Yeşilçam´ın Zagor´undan gençlere tavsiye: Aktör olacaksanız sinema okullarına gidin

DHA

Yeşilçam´ın Zagor´undan gençlere tavsiye: Aktör olacaksanız sinema okullarına gidin


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)TÜRK sinemasında 'Zagor' karakterine hayat veren, Yeşilçam'ın emektarlarından, 'Levent Çakır' adıyla tanınan Şükrü Ocak (70), bugünlerde Edirne'de mütevazi bir hayat sürüyor. Akrobatik yetenekleri sayesinde 200'e yakın filmde rol alan ve bu süreçte omzunda çatlak oluşup, omuriliği kayan Çakır, çok zor şartlarda filmler çektiklerini ifade etti. Yeni jenerasyon oyunculara da tavsiyede bulunan Çakır, "Şu an başrol olabilmek için okulunu, eğitimini göreceksin. Ben bunu herkese söylerim. Tiyatro okuyacaksan tiyatro bölümüne, aktör olacaksan sinema okullarına gideceksin. İşinin hakkını vereceksin" dedi. 
Yeşilçam'ın emekçilerinden ve Zagor karakterine hayat veren Levent Çakır ismiyle tanınan Şükrü Ocak, bugünlerde memleketi Edirne'de mütevazi bir yaşam sürerek geçimini sağlıyor. Babasını erken yaşta kaybeden Ocak, annesi ve kız kardeşine bakacak yaşa geldiğinde kentteki bir cambazhanede akrobat olarak işe başladı. Böylelikle Türkiye'de turnelere çıkan Ocak'ın Yeşilçam'a adım atması ise 1970 yılında gerçekleşti. İstanbul'da yaptığı gösteride, atletik vücudu ve akrobasi yetenekleri sayesinde bir Yeşilçam yapımcısıyla yolu kesişen Ocak, ilk filminde figüran olarak yer aldı. Şükrü Ocak, ilk başarısını ise 1970 yılında çekilen Zagor -Kara Korsan'ın Hazineleri filmiyle yakaladı. Filmin ardından aranan bir aktör olan Ocak'ın, inişli çıkışlı sinema hayatında 2015 yılında dönemin Edirne Valisi tarafından emekli olması sağlandı. Bugünlerde Edirne'deki evinde sakin bir yaşam süren Çakır, hem yaşadığı zorlukları hem de yeni jenerasyon aktör ve aktrislerden beklentilerini anlattı.
BİR FİLMLE JÖN OLDU
Havaların soğuk olması nedeniyle, Zagor filmini Antalya'da çektiklerini söyleyen Şükrü Ocak, bu süreçte birçok oyuncuyla aynı seti paylaştıklarını ifade etti. Ocak, "Film için bizi Antalya'ya gönderdiler. Zagor'u Antalya'da çektik. 1971'nin başlarıydı. Bir sürü sanatçı filmde oynadı. Kazım Kartal, Altan Günbay, Nevzat Açıkgöz ve daha niceleriyle beraber bu seriyi çektik. Biz oraya bir film için gittik, 2 film çekip geldik. Böylece Yeşilçam'a 'merhaba' dedik. Bir filmle jön oldum. O zaman da en çok tutulan jönler, Cüneyt Arkın, Kartal Tibet, Ayhan Işık, Yılmaz Güney var. Böyle değerli aksiyon filmleri oynayan isimler vardı. Ben aralarına bir katıldım ve inanın bir çoğunu sollayıp onlardan daha iyi konuma geldim" dedi.
3 YILLIK SÜREÇTE 30 FİLM ÇEKTİ
1973 yılında vatani görevini yapmak için askere gidene kadar 30'a yakın filmde başrol olarak rol alan Ocak, askerden geldikten sonra ise bir süre Yeşilçam'a ara verdiğini dile getirdi. Ocak, "Yeşilçam'da 1970'den 73'ün sonlarına kadar çeşitli filmler çektik. 1973'te vatani görevimi yapmak için askere gittim. Askerlik bitti geldim. Döndüğümde açık seçik filmler çıkmıştı 1974'te. O nedenle pek sıcak bakmadım. Ama bu bahsettiğim 70-73 arası yaklaşık 30 filmde başrol olarak yer aldım. Daha sonra İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e yerleştim ve orada fotoroman reklam bürosu açtım. Gazetelere fotoromanlar çektim yönetmen ve oyuncu olarak" diye konuştu.
'HALEN SİNEMAYLA İÇ İÇE YAŞIYORUM'
Yaklaşık 7 yıl boyunca fotoroman yayımlayarak hayatını kazanan Ocak'ın Yeşilçam'a dönmesi ise İbrahim Tatlıses'in oynadığı Çile filmiyle oldu. Burada kötü adam karakterini oynayan Ocak, daha sonra çeşitli yapımlarda 2000'li yıllara kadar rol aldı. Her ne kadar emekli olsa da, Yeşilçam'ı halen bırakmadığını, sinemayla iç içe yaşadığını söyleyen Ocak, "Aslında halen bırakmadım. 1966'dan bugüne kadar halen bugün de sinemayla iç içe yaşıyorum. Halen elimde 23 senaryo var. Halen daha teklif alıyorum. Ama gidemiyorum. Çünkü oraya gittiğim zaman orada evim olması lazım. Evim olmadığı zaman otelde kalacağım. Bölüm başı alacağım belli ve o parayla otele harcayamam. Böyle bir sıkıntım var ne yazık ki" diye konuştu.
'BU İŞİ PARA İÇİN DEĞİL, AŞK İÇİN YAPTIK'
Bugüne kadar 200'ü aşkın filmde rol aldığını söyleyen Şükrü Ocak, "Başrol oyuncusu olarak o değerli jönlerin arasından sıyrılmam için inanın 10 metreden havada saltolarla aşağıya atlıyordum. İkinci kattan direkt betona atlıyordum ve hiçbir tedbir yoktu. Kendim de akrobat olduğum için oynattılar zaten. Buna rağmen omzumda çatlak var bana yadigar kalan. Bel omuriliğim kayık. Öyle bir yerden atlıyorsunuz ki, çizmemin ucuna basmam gerekirken topuğa basıyordum ve omurilik büyük bir darbe yiyordu. Çok sıkıntılar çektik, her şeyi göğüsledik. Biz para için değil, aşk için sevda için filmlerde oynadık" dedi.
'YENİ JENERASYON DÖRT DÖRTLÜK'
Yeni jenerasyonu çok beğendiğini dile getiren ve tavsiyelerde bulunan Şükrü Ocak, "Şimdiki kardeşlerimiz dört dörtlükler. Dizilerde oynayan kızlar, genç çocuklar hepsi okullu. Bütün metni hemen ezberleyebiliyorlar. Çok yetenekliler. Bütün dizilerdeki oyuncuları çok beğeniyorum. Ama Yeşilçam'da ne yazık ki şu an yetişen jön yok. Artık televizyon yıldızları var. Sinema ayrı bir olay, televizyon ayrı bir olay. Yeşilçam zaten bitti. Bu kardeşlerimizin hepsinin maddi durumu var. Bizim zamanımızda maddi durumumuz yoktu. Ben cambazken sokaktan alıp başrol oynattılar. Yani şunu demek istiyorum, şu an başrol olabilmek için okulunu, eğitimini göreceksin. Ben bunu herkese söylerim. Tiyatro okuyacaksan tiyatro bölümüne, aktör olacaksan sinema okullarına gideceksin. İşinin hakkını vereceksin. Teknoloji ve sistem tamamıyla değişti. Filmde oynamak için kesinlikle okulunu okusunlar, tiyatro veya sinema bölümünde mutlaka eğitimlerini alsınlar" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2020-12-13 10:30:11

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