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Nehir debileri yükseldi, DSİ’den uyarı geldi “Nehir güzergahlarındakiler dikkatli ve tedbirli olun”

İHA

Nehir debileri yükseldi, DSİ’den uyarı geldi “Nehir güzergahlarındakiler dikkatli ve tedbirli olun”

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Bulgaristan’da etkili olması beklenen yağışlarla birlikte Edirne’den geçen Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyesinin yükselmesinin öngörüldüğünü belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Edirne’de hemen hemen her yıl kış aylarında sel ve su taşkınlarının yaşandığı Tunca ve Meriç nehirlerinde son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi dip seviyelere kadar düştü. Nehirlerin ortasında kum adacıkları oluşurken, Bulgaristan’da bugün ve yarın etkili olması beklenen yağışlarla birlikte nehirlerdeki su seviyesinin yükselmesi öngörüsü uyarıları da beraberinde getirdi. Kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den de geçen Meriç, Tunca ve Arda nehirleri havzasında bugün ve yarın etkili olması tahmin edilen yağışlarla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinde suyun yükselmesinin öngörüldüğünü açıklayan DSİ 11. Bölge Müdürlüğü uyarılarda bulundu.

“160 metreküp saniyeden 750 metreküp saniyeye yükselecek”
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, son günlerde bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle su miktarının debisi 2 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin su seviyesinin 40 metreküp/ saniyeye, yine kuraklıktan etkilenen ve debisi 71 metreküp/saniye olan Meriç Nehri'nin su seviyesinin de 750 metreküp/saniyeye yükseleceği belirtildi.

“Taşkın riski oluşturmayacağı bekleniyor”
Nehir debilerinde su seviyesinin yükselmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, ancak yükselişin herhangi bir taşkın riski oluşturmayacağı vurgulandı. Açıklamada, “Nehir güzergahları ve yakınlarında etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Hem Edirne’de hem de Bulgaristan'da dört gündür aralıklarla süren sağanak yağışlarla birlikte nehirlerin su debileri bugün yükselmeye başladı. Meriç Nehri’nin debisi üç kat artarak, 71 metreküp/saniyeden 209 metreküp/saniyeye yükseldi. Tunca Nehri’nin debisi de 2 metreküp/saniyeden 11 metreküp saniyeye yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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