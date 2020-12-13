Kısıtlamalara uymayıp, araçta alkol alanlara molozlu önlem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak araç içerisinde alkol alıp, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık verenleri önlemek amacıyla Kocadere Göleti bölgesine giden yol, belediye ekiplerince taşlar konulup, moloz dökülerek trafiğe kapatıldı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen bazı kişiler, araçlarıyla mesire alanlarına gitti. Araçlarında yüksek sesle müzik dinleyerek, alkol alan ve çevreye rahatsızlık verenleri önlemek amacıyla Kocadere Göleti bölgesine giden yol belediye ekiplerince taşlar konulup, moloz dökülerek trafiğe kapatıldı. Polis ve zabıta ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra mesire alanlarında da denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekiplerince, cuma gecesi başlayan ve cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 19 kişiye toplam 59 bin 850 TL idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-12-13 16:01:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.