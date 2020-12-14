Sokağa çıka kısıtlamasını ihlal edenlerin üzerinden ruhsatsız silahlar çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden bazı kişilerin üzerinden ruhsatsız silahlar çıkarken, çeşitli suçlardan toplam 12 bin 600 TL idari para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde, Cumartesi akşamı saat 23.30 sıralarında Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde E.G. yönetimindeki aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramalarda aracın bagajında 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kasatura bıçak ve 16 fişek ele geçirildi. E.G., gözaltına alındı.

Devam eden denetimlerde, polis bu kez Pazar gecesi, saat 02.00 sıralarında Yeni Mescit Mahallesi Hasır Sokak üzerinde durumundan şüphelendiği E.B.'yi durdurdu. Yapılan üst aramasından ise şahsın belinde 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. E.G. ve E.B. hakkında '6136 sayılı kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatılırken, 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' ve 'maske takmamak' suçlarından da toplam 12 bin 600 TL idari para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.