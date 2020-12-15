Edirneli üreticiler için ticari mal alım-satımlarında kolay finansman için işbirliği

Ticari mal alımsatımlarında kolay finansman imkanı için hayata geçirilen Tedarik Zinciri Finansman Projesi protokolü, Edirne Ticaret Borsası’nı (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ile Ziraat Bankası Edirne Şube Müdürü Yusuf Şekerci tarafından imzalandı.

Projenin tanıtım toplantısı 10 Aralık 2020 Perşembe günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, “Bu proje ile tüm üyelerimize, ticari mal alımsatımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkânı getirerek, tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. 1,5 seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor” dedi.



Tüm Oda Borsa Üyeleri Yararlanabilecek

81 il 160 ilçedeki Oda ve Borsaların tüm üyelerinin de Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabileceklerini ifade eden Öztürk, “Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem, KOBİ’lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak. Sonraki aşamada, düşen finansman maliyetleri KOBİ’leri yatırım ve üretim için teşvik edecektir. KOBİ’nin finansal istikrarı hem tedarik zincirini daha istikrarlı hale getirecek hem de tedarik kanallarını garanti altına alacaktır. Projenin ülkemize, ilimize, üyelerimize, üreticimize ve tüketicimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



"Ticaret zincirinin bütün halkalarını finansal açıdan destekliyoruz"

Ziraat Bankası Edirne Şube Müdürü Yusuf Şekerci, "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürünümüzle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye iş yeri ve kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Topraktan sofraya, denizden masaya, 360 derece yaklaşımıyla üretim ve ticaret zincirinin bütün halkalarını, sektörlerdeki tüm tarafları finansal açıdan destekliyoruz. Kurumsal kart altyapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Alıcı ile satıcı kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş hacimlerini artırabilecek. Alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riski ortadan kalkacak, alıcının ürün ve ham maddeye daha hızlı ulaşması sağlanacak. Alıcı ve satıcı kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabilecek” diye konuştu.

TOBB ve bağlı 365 oda/borsa üyesi iş yerleri Ziraat Bankasının kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve finansal avantajlardan yararlanabileceğini ifade eden Şekerci, “Anlaşmalı mesleki birlik veya dernek üyesi satıcılar ise özel oranlarla ertesi gün ya da banka garantisiyle blokeli veya taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçekleştirme imkânı elde edeceklerdir. Bu yeni ve güçlü bir başlangıç olup daha da geliştirilmeye imkân tanımaktadır. Yakın zaman içinde güvenli ticareti yaygınlaştırmak amacıyla kurduğumuz yapıyı eticaret platformuna dönüştürmek öncelikli hedeflerimizden biridir" dedi.

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