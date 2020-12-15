Edirne’de 20 bin TL’lik kaçak alkol ele geçirildi

Edirne’de, jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli bir araç içerisinde piyasa değerinin 20 bin TL olduğu değerlendirilen 99 şişe alkollü içecek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, Edirne Merkez İlçesi Karakasım köy yolu üzerinde 11 Aralık 2020 tarihinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde şüpheli bir araç tespit edildi. Araçta yapılan arama neticesinde; maddi değerinin 20 bin TL olduğu değerlendirilen toplam 99 adet alkollü içecek ele geçirilerek el konuldu.

Şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla mücadele Kanununa Muhalefet (Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabii Tutmaksızın Ülkeye Sokmak) suçundan adli işlemler başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

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