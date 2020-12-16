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Pandemide evde tonlarca ağırlık kaldırdı, Avrupa şampiyonu oldu

DHA

Pandemide evde tonlarca ağırlık kaldırdı, Avrupa şampiyonu oldu


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNELİ bench press halter sporcusu Murat Şirmen (51), pandemi sürecinde spor salonuna gidemediği için evde ağırlık kaldırarak hazırlandığı, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen IPL Avrupa Şampiyonası'nda 160 kilo kaldırıp Avrupa Şampiyonu oldu. Her antrenmanda toplam 20 tona yakın ağırlık kaldırdığını belirten Şirmen, "Beni motive eden Türk ulusu, Türk bayrağı. Her şey Türkiye için. Normalde bu çok masraflı bir spor ama ülkem için her şey feda olsun" dedi.
Edirne'de 12 yaşında başladığı güreş sporunu bir süre devam ettiren, askere gitmesinin ardından bu sporu bırakan evli ve 2 çocuk babası Murat Şirmen, aldığı kilolardan kurtulmak için 37 yaşında yeniden spora başladı. Spor salonunda çalıştığı süreçte halterin 'bench press' kategorisindeki yeteneğini keşfeden Şirmen, antrenörü sayesinde 2018 yılında bu branşa başladı. Aynı yıl Ankara'da yapılan halter şampiyonasında rekor kırarak birinci olan Şirmen, bir süre sonra davet edildiği Ukrayna'nın Kiev şehrinde kendi sıkletinde Dünya Şampiyonu olarak dikkatleri üzerine çekti. Şirmen, İstanbul'da Uluslararası Ağırlık Kaldırma Federasyonu (IPF) tarafından 2020'nin 16 Şubat'ında düzenlenen Powerlifting Türkiye Şampiyonası'nda ise yine kendi sıkletinde birinci oldu.
YARIŞMAYA EVDE HAZIRLANDI
Araya giren pandemi sürecinde spor salonlarının kapanmasıyla evde çalışmalarına devam eden başarılı sporcu Şirmen, yaklaşık 4 ay evinde günde 1000 şınav çekip tonlarca ağırlık kaldırarak Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve milyonlarca insanın canlı olarak izlediği IPL Avrupa Şampiyonası'na hazırlandı. Aralık ayının başında düzenlenen yarışmada, 125 kiloda da boy gösteren Şirmen, 160 kilo ağırlık kaldırarak Avrupa Şampiyonu oldu ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.
'GÖZLERİM KIZARANA KADAR HAZIRLANDIM'
Sessiz sedasız ülkesine altın madalya getiren Şirmen, yaklaşık 600 sporcunun katıldığı yarışmada Türk bayrağını dalgalandırmanın büyük mutluluk olduğunu ifade etti. Şirmen, "Pandemide evde 45 antrenman yaptım. Günde yaklaşık 1000 şınav çektim. Burada yapabileceğim antrenman kadar olmasa da gözlerim kızarana kadar hazırlandım. Bol bol et yiyorum. Günde 1 kiloya yakın et yiyorum. İhtiyacım olan proteini etten almaya çalışıyorum. Bu da masraflı oluyor ama yapacak bir şey yok. Yoksa bu antrenmanın altından kalkamayız çünkü her antrenmanda toplamda 20 tona yakın ağırlık kaldırıyorum" dedi.
'EN BÜYÜK MOTİVASYONUM TÜRK BAYRAĞI'
Toplamda 4 derecesi olan Şirmen, Moskova'daki başarının ardından Amerika'dan davet aldığını söyledi. Şirmen, "Şimdi Amerika'dan davet aldık. 2021 yılı kasım ayında Kaliforniya'daki müsabakaya özel davet edildim. Şimdiki hedefim o, orada birinci olmak istiyorum. Beni motive eden Türk ulusu, Türk bayrağı. Her şey Türkiye için. Normalde bu çok masraflı bir spor ama ülkem için her şey feda olsun diyorum" şeklinde konuştu.
'BABAMLA GURUR DUYUYORUZ'
Şirmen'in en büyük destekçilerinden oğlu Can Şirmen ise babasının her zaman yanında olduklarını ifade etti. Şirmen, "Babamın her zaman, her eksiğinde yanındayız. Böyle anlamlı bir yolda yürüdüğü için onunla daha fazla gurur duyuyoruz. Bayrağımızı daha fazla dalgalandıracağından eminiz" dedi.
Babası gibi kendisi de bench press sporuyla ilgilenen Kaan Şirmen ise "Hem Avrupa hem dünya hem de Türkiye şampiyonu. Bu yaşında bunları başardığı için onunla gerçekten gurur duyuyorum. Daha güzel başarılarla bayrağımızı dalgalandıracağına inanıyorum. Antrenman sürecinde hem ben babama yardım ettim hem de o beni çalıştırdı. Benim de böyle bir hedefim var. Umarım yarışmalarda ben de böyle başarılı olurum" ifadelerini kullandı.
'ÇOK GÜÇLÜ KENDİSİ, ACI KUVVET DEDİĞİMİZ BİR GÜCÜ VAR'
Murat Şirmen'in antrenörü 2'nci Kademe Fitness Eğitmeni Kamil Derviş ise Şirmen'in 'acı kuvvet' diye tabir edilen bir gücü olduğunu söyledi. Derviş, "Murat ağabeyimiz salonumuzda çalışıyor, biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun zaten eskiden beri tanrı vergisi bir gücü var. Bir de bunu teknikle birleştirerek yarışmalara taşıdı. Çok güçlü kendisi, acı kuvvet dediğimiz bir gücü var. Edirne'de ender olan insanlardan birisi. Son derece başarılı. İnşallah daha başarılı olur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYOlgay GÜLER
2020-12-16 08:44:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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