Edirneli ressam, 91 yaşında koronavirüsü yendi



Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yaptığı resimler ve çektiği fotoğraflarla kent tarihi ve doğal güzelliklerini ölümsüzleştiren Ressam Tayyip Yılmaz(91), koronavirüsü yenerek taburcu oldu. Yılmaz'ın oğlu Prof.Dr. Ahmet Yılmaz ise babasının sağlığına kavuşmasını, "Babamız Tayyip Yılmaz'ın, Covid -19 pnömonisi ile pandemi 3 servisine yatırdıktan 16 gün sonra eve çıkarmanın sevinci içerisindeyiz" dedi.Edirne'nin kent belleğine yaptığı resimler ve çektiği fotoğraflarla sayısız eser bırakan ressam Tayyip Yılmaz'a yaklaşık 20 gün koronavirüs teşhisi konuldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde pandemi servisine yatırılarak tedavi altına alınan Yılmaz, 16 günlük sağlık savaşını kazandı. Yılmaz'ın taburcu olduğu haberini ise oğlu Prof.Dr. Ahmet Yılmaz duyurdu. Babasının hastalık sürecinde sağlık ordusunun nasıl bir savaş verdiğine tanık olduklarını söyleyen Prof.Dr. Yılmaz, "Sevgili babamız Tayyip Yılmaz'ın, Covid-19 pnömonisi ile pandemi 3 servisine yatırdıktan 16 gün sonra eve çıkarmanın sevinci içerisindeyiz. Bu süreçte sağlık ordusunun, cephede nasıl bir savaş verdiğinin bire bir tanığı olduk" dedi.

DHA-Sağlık Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2020-12-17 18:12:44



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