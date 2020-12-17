AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Halkalı- Kapıkule arası 1,5 saate inecek



EDİRNE (DHA)AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yapımı süren HalkalıKapıkule Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla birlikte yük taşıma süresinin 8 saatten 3,5 saate, yolcu taşımacılığının ise 3,5 saatten 1,5 saate ineceğini söyledi.

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yapımı süren HalkalıKapıkule Hızlı Tren Hattı şantiyesini ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türkiye demir yolu ağını, Avrupa demir yolu ağına bağlayan hızlı tren projesinin adına yakışır bir şekilde son sürat devam ettiğini ifade eden İba, saatte 200 kilometre hıza ulaşacak hızlı tren ile Halkalı-Kapıkule arasındaki yük taşıma süresinin 8 saatten 3,5 saate, yolcu taşımacılığının ise 3,5 saatten 1,5 saate ineceğini söyledi. Sadece hız değil, aynı zamanda yük ve yolcu taşıma kapasitelerinin de artacağını ifade eden İba, "Yük kapasitesinin 7 kata, yolcu sayısının ise yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkartılması hedefleniyor. HalkalıKapıkule Demiryolu Hattı´nın hizmete girmesi ile TransAvrupa Ulaştırma Ağları´na yüksek kalitede bağlanmanın son aşaması tamamlanmış olacaktır. Ülkemizin Avrupa´yı Asya ve Uzakdoğu´ya bağlayan konumu nedeniyle büyüyen Asya ekonomileri için Avrupa ve Afrika arasındaki ticaret güzergahlarının odak noktasında bulunması, bu hattın yapımını çok daha önemli hale getirmektedir" dedi.

'2500 KİŞİYE İSTİHDAM'

Türkiye´nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak proje ile yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını söyleyen Belgin İba, "İlerleyen günlerde ise istihdam sayısının 4 bine ulaşması planlanıyor. Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bölgemize ve güzel şehrimiz Edirne´mize hayırlı olsun" dedi.

EdirneKırklareli arasındaki bölünmüş yol çalışmalarını da yerinde inceleyen İba, yetkililerden bilgi aldı. İba, "Toplamda 47,5 kilometrelik bölünmüş yolun 11 kilometrelik bölümü hizmete girmiştir. Rabbim tamamlamayı da nasip etsin. Bölge müdürlüğümüz çalışmaları birebir yakından takip ediyor. Bizler de gereken her türlü desteği kendilerine sağlıyoruz. Edirne'mize ve bölgemize hayırlı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne DHA

2020-12-17 19:03:32



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