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Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine Edirne'de yoğun ilgi 

DHA

Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine Edirne'de yoğun ilgi 


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)MİLLİ Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala Edirne'de hayallerinin peşinde koşan vatandaşlar bayilerin önüne yoğunluk oluşturdu.
Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, heyecan yaşanıyor. `Talih kuşu´nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilerde kuyruk oluşturdu. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayilerde, en çok çeyrek bilet ilgi görüyor. Büyük ikramiye 100 milyon liranın hayalini kuran Edirneliler bayiler önünde kuyruklar oluşturdu.
'BÜTÜN AKRABALARIMA YARDIM EDERİM' 
Bilet almak için Saraçlar Caddesi'nde bayi önünde kuyruğa giren Fahri Yüce, "Bu yıl büyük ikramiye 100 milyon. Bilet almak için geldik. Para bana çıkarsa bütün akrabalarıma yardım ederim herhalde. Kız kardeşim, kardeşim, ailem. Bir miktar da herhalde Mehmetçik Vakfı'na yardım düşünürüm sanırım" dedi.
'HAYIR İŞLERİNE HARCAYACAĞIM'
Muhammed Köseoğlu ise paranın tamamını hayır işlerinde kullanacağını ve tek kuruşuna dokunmayacağını söyledi. Köseoğlu, "2021 yılına inşallah şanslı talip olmak istiyoruz. 100 milyon liranın tamamı bana çıkarsa bir okul, cami ve aşevi sözü veriyorum. 365 gün, her gün vatandaşa 3 öğün yemek sunulacak. Kesinlikle bu paradan 1 kuruş kendime almayacağım. 1 toplu iğne bile almayacağım. Hayırlı işlere harcamak istiyorum parayı. Benim gönlüm zengin, paraya ihtiyacım yok" diye konuştu.
'EDİRNE'YE ÇIKMASINI BEKLİYORUZ' 
Milli Piyango bayisi Serhad Ceylan, yılbaşı bilet satışlarının çok iyi olduğunu ifade ederek, "Büyük ikramiyenin Edirne'ye çıkmasını bekliyoruz. Tabi Edirne'ye çıkarsa şehrimize yatırım yapmalarını, etraflarına faydaları olmasını dileriz. Başka bir beklentimiz yok. Bu bir süreç, döngü. Birçok müşterimize büyük ikramiye çıktı. Pandemi sebebiyle ilk defa böyle bir süreç yaşıyoruz. İnsanlar kısıtlamaların olmadığı zamanlarda gelip almaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
'İŞLER YOĞUN'
Bir başka bayi sahibi Sevda Rasgele ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için hafta içinde yoğunluk oluştuğunu söyledi. Rasgele, "İşler iyi, çok şükür. Yeni yıl için yeni heyecanlar, yeni hayaller var. Herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hafta sonları kapalı olunca dolayısıyla bayilerimizde sıralar oluşuyor, biz de hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Satışlar iyi gidiyor. Büyük ikramiye bizden çıkarsa alan kişinin öncelikle Edirne'mize yardımcı olmasını isteriz. İstihdam yaratıcı hareketlerde bulunmasını isteriz. Bizi de biraz görürse iyi olur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2020-12-18 12:38:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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