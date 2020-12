Edirne'de tarihi Sarayiçi bölgesinde ağaç kesilmesine tepki

Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ndeki Tavuk Ormanı'ndaki ağaçların kimliği belirsiz kişilerce kesilmesine sivil toplum örgütleri tepki gösterdi. Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, "Tarihte burada saraylar kurulmuş, sarayın insanları yaşamış. Biz bugün o sarayın torunları olarak buraya koruyamayarak aslında tarihimize de ihanet etmiş oluyoruz" dedi.

Mülkiyeti ve bakım işleri Edirne Belediyesi'ne ait olan Sarayiçi'ndeki Tavuk Ormanı'nda son günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından ağaçlar kesilmeye başlandı. Osmanlı Sarayı'nın bulunduğu bölgede yapılan ağaç kesimlerine kenteki sivil toplum örgütleri tepki gösterdi. Örgüt üyeleri, ormanının girişinde bir araya gelerek konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, Osmanlı Sarayı'nın bulunduğu bölgenin korunmamasıyla tarihe ihanet edildiğini belirterek, "Tarihte burada saraylar kurulmuş, sarayın insanları yaşamış. Biz bugün o sarayın torunları olarak buraya koruyamayarak aslında tarihimize de ihanet etmiş oluyoruz. Ne yazık ki hiçbir kurum sahiplenmiyor. Tek çare biz yurttaşların sahiplenmesi. O nedenle değişik dernekler burayla ilgili çalışmalar yapıyor. Hepimiz bilgi paylaşımı yapıyoruz. Dileriz bu duyarlılık devam eder, ta ki burası gerçekten Osmanlı saraylarına yakışan, o kuşağın yaşadığı, bugün de çok mutlu olacağımız doğal şekilde korunan bir yer olmasını bekliyoruz. Umarız o günleri de göreceğiz" dedi.

'HESAPSIZCA VE DENETİMSİZCE AĞAÇ KESİLİYOR'

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği Bisiklet Topluluğu Koordinatörü Esra Bursalı da ağaçların hesapsızca ve denetimsizce kesilmesinin kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Bursalı, "Burada ağaçların hesapsızca ve denetimsizce kesiliyor olması çok kötü bir durum. Buraya ziyarete geldiğim her seferde, el arabalarıyla taşınan yaş ağaçlar görüyorum ve çok üzülüyorum. Müdahale edemiyoruz. Bunun denetim altında tutulmadığını anlayamıyorum. Aslında bunun cevabını arıyoruz. Buralara yakın oturan maddi durumu iyi olmayan ailelerin ısınmak için kestiklerine şahit oldum. Tespitimizi fotoğraflarla da belgeledik. Burada basit bir denetim sistemi ile kontrolün sağlanabileceğini düşünüyorum. Belediyeyi, Orman İşletme Müdürlüğü'nü göreve çağırıyorum. Halkımızı da bilinçli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'BELEDİYE KORUMADA BÜYÜK GÜÇLÜK ÇEKİYOR'

Edirne Doğa Sporları Kulübü Başkanı Fatih Altun ise sadece, kendi tespit ettikleri yeni kesilmiş 23 yeni ağaç olduğunu kaydederek, şunlar söyledi:

"Daha da fazla var da içerilere girip göremedik. Dolayısıyla belki de 30 40 tane yeni kesilmiş, onun 2 3 katı da eski kesilmiş ağaçlar var. Bunların niçin kesildiğini anlamakta güçlük çekiyoruz çünkü içeride kendiliğinden, rüzgar nedeniyle devrilmiş ağaçlar var ve bunlar kuru odun olmak için oldukça uygun ama bunları kullanmak yerine bu gibi ağaçların alınmasının sırrını çözemedik. Belediye 3 yıl önce burayı Orman Bakanlığı'ndan kiraladıktan sonra burayı nasıl koruyacağına dair bir taahhütname açıklamış. Orada da taahhüt etmiş ama maalesef bugüne kadar korumada büyük güçlükler çekiliyor. Sadece burada ihtiyacı olan insanların odun alması değil, onun dışında bir şeyler oluyor, biz bunu anlamıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

2020-12-18 16:58:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.