Edirne'de, otomobilin çarptığı Filistinli mülteci ağır yaralandı



Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollardan sınırı geçmek isteyen Filistin uyruklu Muhammed Emin Halova´ya Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Halova, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Edirne çıkışı Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde meydana geldi. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yönüne giden Ahmet Erdugan yönetimindeki 22 AB 159 plakalı otomobil, kent çıkışında, yasa dışı yollardan sınırı geçerek, Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Filistin uyruklu Muhammed Emin Halova'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Halova, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Halova, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

'YOLUN ORTASINDAN GİDİYORLARDI, GÖREMEDİM'

Sürücü Ahmet Erguvan, gazetecilere yaptığı açıklamada yolun ortasında kalabalık mülteci grubun gittiğini söyleyerek, "Ben eşim ile birlikte evime gidiyordum. Birden önüme kalabalık bir grup çıktı, direksiyonu kırıp ilerlemeye devam ettim. Yol çok karanlıktı ve yolun ortasında karşıma ikinci kalabalık bir grup çıktı ve çarptım. Çok kalabalıklardı fark etmedim. Hemen ambulansı aradım" dedi.

Polis, sürücü Ahmet Erguvan'ı ifadesini almak için emniyete götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU

2020-12-18 23:39:50



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