Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza Kaza sırasında kopan tekerlek, diğer aracın altında kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza Kaza sırasında kopan tekerlek, diğer aracın altında kaldı

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza Kaza sırasında kopan tekerlek, diğer aracın altında kaldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma yasağın devam ettiği saatlerde çarpışan iki araç kaza yaptı. Yaralananın olmadığı kazada bir aracın kopan tekerleği diğer aracın altında kaldı.
Kaza, öğle saatlerinde Kurtuluş caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlere market siparişi servisi yapan 35 ANF 105 plakalı hafif ticari araç sürücüsü A.E.D. Kurtuluş caddesinde seyir halindeydi. O sırada aynı caddeye N.D. yönetimindeki 22 RM 008 plakalı bir otomobil ara sokaktan çıktı ve kaza meydana geldi.
Kavşak noktasında karşılaşan iki aracın çarpışması sırasında, sol arka tarafından darbe alan 22 RM 008 plakalı otomobil yol üzerinde döndü ve sol arka tekerleği koptu. Kopan tekerlek ise diğer aracın altında kaldı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Araçlarda bulunan kişilerin ambulans ekipleri tarafından sağlık durumları kontrol edildikten sonra polisler ise sürücülere alkol muayenesi yaptı.
Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla oldukları yerden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de, otomobilin çarptığı Filistinli mülteci ağır yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de, otomobilin çarptığı Filistinli mülteci ...
Karantinaya götürülen korona virüs hastası araçtan kaçtı
YEREL HABERLER Karantinaya götürülen korona virüs hastası araçtan ...
Edirne'de, kan bağışına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Edirne'de, kan bağışına yoğun ilgi
Edirne'de tarihi Sarayiçi bölgesinde ağaç kesilmesine tepki
YEREL HABERLER Edirne'de tarihi Sarayiçi bölgesinde ağaç kesilmesine ...
Karantinayı ihlal etti, yurda götürülürken araçtan kaçtı
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal etti, yurda götürülürken araçtan ...
Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine Edirne'de yoğun ilgi 
YEREL HABERLER Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerine Edirne'de yoğun ...
Avukatlar şokta, çevrimiçi aldatmalar ve boşanmalar da ciddi artış var
YEREL HABERLER Avukatlar şokta, çevrimiçi aldatmalar ve boşanmalar ...
Kaçak avcılar, drone denetiminden kaçamadı
YEREL HABERLER Kaçak avcılar, drone denetiminden kaçamadı
Yerleri 'drone' ile belirlenen kayıklara el konuldu
YEREL HABERLER Yerleri 'drone' ile belirlenen kayıklara el konuldu
AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Halkalı- Kapıkule arası 1,5 saate inecek
YEREL HABERLER AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Halkalı- Kapıkule ...
Edirneli ressam, 91 yaşında koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER Edirneli ressam, 91 yaşında koronavirüsü yendi
257 kilo esrar ele geçirildi 20 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER 257 kilo esrar ele geçirildi 20 milyonluk uyuşturucu ...
Kuyruk oluşturan esnafa ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kuyruk oluşturan esnafa ceza yazıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X