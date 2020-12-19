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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de ağaç kesimine çevrecilerden tepki

İHA

Edirne’de ağaç kesimine çevrecilerden tepki

Edirne'de, tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı tarihi Sarayiçi bölgesinde, 'Tavuk Ormanı' olarak bilinen ormanlık alandaki ağaçların kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilmesine çevreci STK’lar tepki gösterdi.
Edirne Doğa Sporları Kulübü Başkanı Fatih Altun, iddiaya göre tespit ettikleri yeni kesilmiş 23 yeni ağaç olduğunu belirterek, “Sadece burada ihtiyacı olan insanların odun alması değil, onun dışında bir şeyler oluyor, biz bunu anlamıyoruz" dedi.

“Mülkiyeti ve bakım işleri Edirne Belediyesi’ne ait”
Mülkiyeti ve bakım işleri Edirne Belediyesi’ne ait olan Sarayiçi bölgesindeki Tavuk Ormanı’nda son zamanlarda gözlemlenen ağaç kesimleri STK’ların tepkisi çekti. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen ağaç kesimi, Osmanlı Sarayı’nın bulunduğu ormanda yapılması üzerine kentteki çevre dostu dernekler de bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

"Tarihe ihanet ediliyor"
Osmanlı Sarayı’na ev sahipliği yapmış tarihi bir alan olduğunu söyleyen Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, bölgenin korunmamasıyla tarihe ihanet edildiğini kaydetti.

“Ne yazık ki hiçbir kurum sahiplenmiyor”
Gökerküçük, "Tarihte burada saraylar kurulmuş, sarayın insanları yaşamış. Biz bugün o sarayın torunları olarak buraya koruyamayarak aslında tarihimize de ihanet etmiş oluyoruz. Ne yazık ki hiçbir kurum sahiplenmiyor. Tek çare biz yurttaşların sahiplenmesi. O nedenle değişik dernekler burayla ilgili çalışmalar yapıyor. Hepimiz bilgi paylaşımı yapıyoruz. Dileriz bu duyarlılık devam eder, ta ki burası gerçekten Osmanlı saraylarına yakışan, o kuşağın yaşadığı, bugün de çok mutlu olacağımız doğal şekilde korunan bir yer olmasını bekliyoruz. Umarız o günleri de göreceğiz" dedi.
Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği Bisiklet Topluluğu Koordinatörü Esra Bursalı da ağaçların hesapsızca ve denetimsizce kesilmesinin kendilerini çok üzdüğünü ifade etti.

“Basit bir denetim sistemi ile kontrol sağlanabilir”
Bursalı; "Burada ağaçların hesapsızca ve denetimsizce kesiliyor olması çok kötü bir durum. Buraya ziyarete geldiğim her seferde, el arabalarıyla taşınan yaş ağaçlar görüyorum ve çok üzülüyorum. Müdahale edemiyoruz. Bunun denetim altında tutulmadığını anlayamıyorum. Aslında bunun cevabını arıyoruz. Buralara yakın oturan maddi durumu iyi olmayan ailelerin ısınmak için kestiklerine şahit oldum. Tespitimizi fotoğraflarla da belgeledik. Burada basit bir denetim sistemi ile kontrolün sağlanabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Yeni kesilmiş 23 ağaç tespit ettiler
Edirne Doğa Sporları Kulübü Başkanı Fatih Altun ise sadece, kendi tespit ettikleri yeni kesilmiş 23 yeni ağaç olduğunu kaydetti.
Altun, "Daha da fazla var da içerilere girip göremedik. Dolayısıyla belki de 30 40 tane yeni kesilmiş, onun 2 3 katı da eski kesilmiş ağaçlar var. Bunların niçin kesildiğini anlamakta güçlük çekiyoruz çünkü içeride kendiliğinden, rüzgar nedeniyle devrilmiş ağaçlar var ve bunlar kuru odun olmak için oldukça uygun ama bunları kullanmak yerine bu gibi ağaçların alınmasının sırrını çözemedik. Belediye 3 yıl önce burayı Orman Bakanlığı'ndan kiraladıktan sonra burayı nasıl koruyacağına dair bir taahhütname açıklamış. Orada da taahhüt etmiş ama maalesef bugüne kadar korumada büyük güçlükler çekiliyor. Sadece burada ihtiyacı olan insanların odun alması değil, onun dışında bir şeyler oluyor, biz bunu anlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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