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Yılbaşının şans çiçeği: Kokina Cazibesinin altında büyük emek yatıyor

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde çiçekçi rafları, yeni yıla sayılı günler kala hakkında birçok efsane olan kokina çiçeği ile süslendi. Büyük emeklerle üretilen ve şans getirdiğine inanılan kokinanın satışları, bu yıl pandemi etkisiyle 5 kat arttı.

Yılbaşının şans çiçeği: Kokina Cazibesinin altında büyük emek yatıyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde çiçekçi rafları, yeni yıla sayılı günler kala hakkında birçok efsane olan kokina çiçeği ile süslendi. Büyük emeklerle üretilen ve şans getirdiğine inanılan kokinanın satışları, bu yıl pandemi etkisiyle 5 kat arttı.
Kırmızı rengi ile dikkatleri üzerine çeken ve yeni yıla girenlere şans ve bereket getirdiğine inanılan kokina çiçekleri ormanlarda yetişip, büyük emekler ile işlenerek sevenlerinin ilgisine sunuluyor. Yeşil dikenli yapraklara sahip olan kokina çiçeğinin serüveni hakkında bilgi veren çiçekçi Murat Yıkılmaz, o süreci "Kokina, ormanda yetişen ve yaprakları dikenli bir çiçektir. Üzerindeki kırmızı yemişleri normalde ayrı yerlerdedir; ama meşakkatli bir işçilik ile tek tek toplanarak bir ip vasıtasıyla orta kısmında birleştirilir. Bunu yapan isçiler genellikle eldiven de kullanmazlar, dikenleri de çok can yakar" diye anlatarak kokinanın cazibesinin büyük emeklere dayandığını anlattı.
Kırmızı ve yeşilin en güzel uyumuyla gözlere hitap eden kokinanın şans ve bereket getirdiğine inananlar tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Yıkılmaz, özellikle koronavirüs sebebiyle evlere kapandığımız şu günlerde bu ilginin daha da arttığını, "Bunun yanında pandemi döneminde evlere kaldığımız bugünlerde, evlerini süslemek isteyenler dekoratif amaçlı olarak talep ediliyor. Eve ayrı bir hava katıyor renkleri gerçekten de. Kokina bu anlamda eminim yeni yılda psikolojimizin düzelmesine ve enerjimizin de yükselmesine vesile olacaktır" sözleriyle belirtti.
Kırmızı anlamına da gelen kokina fanatikleri olduğunu da belirten Murat Yıkılmaz, bu sene bu kişilerin sayılarının giderek arttığını da kaydederek, "Bu çiçeğin müdavimleri var, her yıl geliyorlar. Her sene satılan bir ürün ancak bu sene biraz daha farklı, ben bunu pandemi dönemine bağlıyorum. Geçtiğimiz yıllara kıyasla 5 kat bir talep oldu bu sene, siparişlere yetişemiyoruz ve üretimimiz geçen sene ile aynı. Talep fazla ama ürün azaldı. İlk başlarda demeti 15 lirayken şimdi 20 liraya satıyoruz. Yine de uygun aslında fiyatlar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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