Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor

DHA

Cami minareleri, üzerine fiberglas parçalar monte edilerek yenileniyor


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde İki Minareli Çarşı Camii´nin minareleri, tamamen yıkılmadan üzerine fiberglas malzemeden parçalar monte edilerek, yenileniyor.
Keşan´da, Yenimescit Mahallesi´nde bulunan ve yapımı 1998 yılında tamamlanarak ibadete açılan İki Minareli Çarşı Camii´nin yıpranan betonarme minareleri, kullanım ömrü uzun, bakım ve onarımı kolay fiberglas malzemeden yapılan bölümlerin üzerine monte edilmesiyle yenilenecek. Düzce´den TIR´larla getirilerek, bir okulun bahçesine indirilen minare parçalarının montajına vinçle başlandı.
`ÜST DÜZEY BİR SAĞLAMLIĞI VAR´
İmalat ve montaj çalışmalarını yapan firma sahibi Salih Karadağ, fiberglas minare kaplamanın Türkiye´de yeni yeni uygulandığını belirterek, "Özellikle İstanbul´da yerleşim alanları içinde kalması nedeniyle yıkılıp, yenisinin yapılması zor olan camilerdeki minarelerin sadece şerefe kısımlarını yıkıp, üstten aşağıya giydirme yapmaktayız. Fiberglası, betonla kıyasladığımız zaman üst düzey bir sağlamlığı vardır. Montajı oldukça kolaydır. İstenildiği takdirde parça parça sökülüp, başka bir yere tahliye edilerek, daha sonra tekrar montajı yapılabilir. 1 yıldır bu sisteme devam ediyoruz. Çok sayıda minaresi yenilenecek camimiz var" dedi.
`TÜM HAVA ŞARTLARINA UYGUN´
Minare kaplamasının uzun ömürlü ve bakım maliyetinin düşük olduğunu ifade eden Karadağ, "Bizim yaptığımız sistemde bu tip minareler ilk defa yapılmaktadır. Parçalara, lüks araçlara uygulanan akrilik boya uygulaması yapılıyor. İçinde yerine göre 3 ve 5 kat polyester var. Tüm hava şartlarına uygundur. Eksi 40 dereceye kadar dayanabilir. Bu parçaların ömürleri takriben 3040 yıldır. Betonarme bir yapıyı 5 ya da 10 yılda bir elden geçirerek, boyamamız gerekiyor. Öte yandan betonda deforme ve çatlamalar olabiliyor. Ama bu akrilik boyanın ömrü çok daha uzundur. Fiberglas, Türkiye´de yeni yeni kullanılıyor ama dünyada uzun yıllardır kullanılan bir madde. Araçların tampon kısımlarında, yatlarda ve uçakların bazı parçalarında kullanılıyor" diye konuştu.
`AMACIMIZ KALİTELİ VE KALICI OLMASIDIR´
İki Minareli Çarşı Merkez Camii ve Aşevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mestan Can da 1998´de ibadete açılan camide bakım ve onarım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Can, "22 yıldır aynı minare ve şerefeler kullanılıyor. Zamanla şerefelerimizde açıklar oluştu. Bu nedenle de kırılıp, yenilerinin yapılması ayrıca minarelerin boyanması gerekiyordu. Ancak bir araştırma yaparak, fiberglasla minareleri kaplatabileceğimizi öğrendik. Bu minare kaplamalarının boyama, çatlama veya deforme olma derdi yok. Fiberglas parçalar tek tek vinçle kaldırılarak, minarelere monte edilecek. Bu işi dernek olarak hayırseverlerin yardımıyla yürütüyoruz. Maliyeti ise 270 bin liradır. Amacımız kaliteli ve kalıcı olmasıdır. Bu cami tüm Keşan´ındır, tüm halkımızındır" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-12-21 08:01:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkona bağlanan köpek, ipe asılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Balkona bağlanan köpek, ipe asılı halde ölü bulundu
Yılbaşının şans çiçeği: Kokina Cazibesinin altında büyük emek yatıyor
YEREL HABERLER Yılbaşının şans çiçeği: Kokina Cazibesinin altında ...
Aranması olan şahıslar sokağa çıkma kısıtlamasına takıldı
YEREL HABERLER Aranması olan şahıslar sokağa çıkma kısıtlamasına ...
Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını aksatmıyorlar
YEREL HABERLER Kısıtlamaya rağmen sokak hayvanlarının bakımını ...
Alev alev yanan kamyon küle döndü
YEREL HABERLER Alev alev yanan kamyon küle döndü
Edirne’de ağaç kesimine çevrecilerden tepki
YEREL HABERLER Edirne’de ağaç kesimine çevrecilerden tepki
Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza Kaza sırasında kopan tekerlek, diğer aracın altında kaldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza Kaza sırasında kopan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X