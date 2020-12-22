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Turizmcilerden, 'Bulgaristan'da yılbaşı eğlence' turları uyarısı

DHA

Turizmcilerden, 'Bulgaristan'da yılbaşı eğlence' turları uyarısı


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE (DHA)TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından bazı belgesiz tur firmaları, sosyal medya üzerinden Bulgaristan'da eğlence mekanlarının açık olduğu yönünde tur duyuruları yapmaya başladı. Edirneli turizmciler, Bulgaristan'da da yılbaşında tüm mekanların kapalı olduğunu belirterek, vatandaşların ilanlara itibar etmemesini istedi.
Türkiye'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yılbaşında 31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderip, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmemesi ve yemekli, müzikli kutlama ile eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunmalarını yasakladı.
BULGARİSTAN DA KAPALI
Türkiye'deki koronavirüs kısıtlamalarını fırsat bilen bazı belgesiz tur firmaları, Bulgaristan'da 'yılbaşı tatili' adı altında sosyal medya ve internet üzerinden tur duyurularında bulundu. 'Restoranlar açık, karantina yok, vize yok, gazinolar açık, mağazalar açık' yazılı ilanlarla yapılan duyuruların doğruları yansıtmadığı ortaya çıktı. Bulgaristan, sıkı koronavirüs tedbirleri alarak, yılbaşında eğlence mekanlarının, gazinoların, lokantaların ve eğlence merkezlerinin kapatılmasına karar verdi. Otobüslerle tur düzenlenmesinin yasak olduğu Bulgaristan'da sadece kayak merkezlerindeki otellerin açık olacağı ve bireysel müşterilerin kalabilecekleri tesislerde de sadece lokantaların açık olacağı bildirildi.
'TURLAR KONUSUNDA CİDDİ BİLDİRİMLER ALIYORUZ'
Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, özellikle Bulgaristan konusunda verilen yılbaşı tur ilanlarının iyi incelemesi gerektiğini söyledi. Pandemi sürecinden dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de turizm açısından etkilendiğini söyleyen Bacıoğlu, internette veya sosyal medyadaki ilanlarla turlar düzenlendiği noktasında ciddi geri bildirimler geliyor. Biliyorsunuz ki özellikle Sağlık Bakanlığı, TURSAB ve Turizm Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kurallar ve belirlediği genelgeler çerçevesinde seyahat acenteleri faaliyetlerine devam ediyor. Eğer doğru bilgiye dayalı olmayan bir seyahat faaliyeti yapılıyorsa gerek kişiler gerekse de acenteler bununla ilgili ciddi bir sağlık ve yasal sıkıntı yaşanabilir" dedi.
'ACENTELERİN YETKİLİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETSİNLER'
Kişilerin mutlaka rezervasyondan önce acentelerin tur düzenleme yetkisi olup olmadığı konusunda araştırma yapması gerektiğinin altını çizen Bacıoğlu, "Biliyorsunuz seyahat acentelerinin tur düzenleme yetkisi TURSAB'ın belirlediği ve tabii olduğu yasalar çerçevesinde düzenlenmekte. Bu anlamda tüketiciler bu gibi şeylerle karşı karşıya kalırsa, kesinlikle TURSAB'dan turların doğruluğu noktasında bilgi almalarını, acentelerin buraya bağlı olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca yurt dışındaki temsilciliklerimizdeki yasal düzenlemeleri, karşılaşacakları durumları iyi öğrenmeleri gerekiyor" diye konuştu.
'YALAN, YANLIŞ BİLGİLERLE YANILTIYORLAR'
Edirne'de faaliyet gösteren turizm acentesi Sahibi Kemal Kılıç, vatandaşların 'merdiven altı' diye tabir edilen turizm acentelerine itibar etmemeleri gerektiğini kaydetti. Kılıç, "Son zamanlarda yeni yeni turizm acenteleri türemeye başladı. Bu acentelerin de yalan yanlış haberlerle kamuoyunu yanıltmakta olduğunu görüyoruz. Halkımızın bunlara itibar etmemesini, özellikle kurumsal acentelerden, resmi acentelerden seyahat bilgilerini alarak biletlerini ve rezervasyonlarını yaptırmalarını istiyoruz. Merdiven altı seyahat acentelerine karşıyız" dedi.
'BULGARİSTAN'A REZERVASYON YAPMIYORUZ'
Hali hazırda Bulgaristan'a da rezervasyon yapılmadığını ifade eden Kılıç, "Şu anda Bulgaristan'da her yerin kapalı olduğunu, turizmcilerin herhangi bir satış yapmadığını, yılbaşı için yapılacak herhangi bir programla ilgili net bir bilgi olmadığını görüyoruz. Şu an için yılbaşı programı yok. Çarşamba günü Bulgaristan hükümetinin alacağı kararlara göre bu iş netlik kazanacak. Biz oradaki partner acentelerimizle görüşerek bu bilgileri alıyoruz. Dolayısıyla şu an net bir bilgi olmadığı için rezervasyon da yapmıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2020-12-22 09:22:28

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