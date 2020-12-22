Saldırılar halkın uykularını kaçırmıştı, çareyi böyle buldular

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde son günlerde artan kurt saldırılarında onlarca hayvan telef oldu. İlçe Kaymakamlığı, saldırıların önüne geçmek için sürü sahiplerine kura usulü safkan kangal köpeği dağıttı.

Lalapaşa’nın ilçe merkezi ve köylerinde son dönemde kurtların küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürülerine saldırması sonucu onlarca hayvan telef oldu. Her geçen gün artan kurt saldırıları vatandaşları tedirgin ederken, Lalapaşa Kaymakamlığı kurt saldırılarını önlemek amacıyla sürü sahiplerine safkan kangal köpek dağıtma kararı aldı. Lalapaşa Kaymakamlığı ve Sivas Kangal Kaymakamlığı koordinesinde Lalapaşa Ziraat Odası Başkanlığının teşviki ile alınan 5 çift safkan Kangal ırkı köpekler, Lalapaşa Ziraat Odası Başkanlığınca kura usulü ile sürü sahiplerine teslim edildi.

Lalapaşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, safkan kangal köpeği dağıtmalarının amaçlarından birinin de ekim sezonu sonrasında ayçiçeği ve diğer tarım alanlarında maruz kalınan yaban domuzu zararını önlemek ve gelecek yıllarda bölgede safkan ırk köpek sayısını çoğaltarak, üreticilere dağıtmak olduğu belirtildi.

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