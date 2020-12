Edirne sanayisinin istifçi ‘Pati’si Her gün ihtiyacı kadar alıyor, yuvasında sonrası için depoluyor

Edirne’de, sanayi sitesindeki ‘Pati’ isimli bir köpek, sanayi dükkanlarının bazılarını her gün gezerek, kendine yiyecek stoku yapıyor.

Yeni Sanayi Sitesi’nde yaşayan ve her gün esnafı ziyaret eden Pati, bir kap içinde mamasını aldıktan sonra kulübesine götürüyor. Esnafların maskotu haline gelen sevimli Pati, karnı acıktığında biriktirdiği mamaları yiyor.

Edirne Sanayi Sitesi esnafı tarafından çok sevilen Pati isimli köpek, sabah ve akşam saatlerinde esnafın kapılarına gelerek mama vermelerini bekliyor. Bir kap içinde verilen mamayı alan Pati, doğru kulübesinin yolunu tutuyor ve mamayı kulübesine götürüyor.

Pati’nin her gün düzenli olarak ziyaret ettiği sanayi sitesi esnaflarından Remziye Cankıran, yaklaşık beş yıldan beri Pati’nin kendisini her gün ziyaret ettiğini, mamasını aldıktan sonra kulübesine gittiği anlattı.



“Geceleri ve haftaları kapalı olduğu için mamalarını istifliyor”

Cankıran, “Pati, komşumuzun köpeği. Korkunç akıllı bir köpek. Daha önce benim dükkanım çok yakındı, onlara. Pati, her gün beni ziyaret ediyordu. Bir bardak mamasını alıp gidiyor, benden. Dükkanda kedi ile birlikte yaşıyordu. Beraber büyüdüler zaten. Daha sonra kedi sanayide bir kaza geçirdi. Vefat etti. Sadece Pati kaldı. Pati belli başlı dükkanlara her gün ziyaret eder, yiyeceğini alır. Fazlasını asla istemez. Verdiğinizle yetinir. Alıp onları kulübesine götürür" dedi.



“Daha önce kedi dostu ile paylaşıyordu, artık yalnız”

Cankıran, “Daha önce kedi dostu ile paylaşıyordu. O yüzden daha fazla ziyaret ediyordu. Günde 2 kere geliyordu. Şimdi günde bir kere ziyaret ediyor. Sabah ya da akşam. Bir bardak mamasını alıyor. Yaşadığı yere koyuyor. Çünkü biliyor ki gece sanayide kimse yok. Ya da hafta sonları sanayide kimse yok. Mamaları istifliyor. Aç kaldığı zaman da biriktirdiği mamaları yiyor. Böylece kendini korumuş oluyor. 5 yıldır her gün beni ziyaret ederek mamasını alıp gidiyor” dedi.

