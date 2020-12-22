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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık

İHA

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Edirne İl Müdürü Süleyman Lale, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılandırmalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar için son günün 31 Aralık olduğunu belirterek, vatandaşların müracaatlarını son güne bırakmamalarını istedi.
İl Müdürü Lale, 2020 yılının Ağustos ayı öncesi dönemlerine ait ve kesinleşmiş sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primlerinin yapılandırılabileceğini belirterek, idari para cezalarının, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, 4/b Bağkur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklarını da yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını esigorta, edevletşahsen ve posta yoluyla gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

Peşin ve taksitli ödemeler önemli avantajları beraberinde getirecek
Yapılandırmalarını gerçekleştiren vatandaşların ödemelerini ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 taksitlerle gerçekleştirebileceklerini vurgulayan Müdür Lale, borcun 1 Mart 2021 tarihine kadar peşin ödenirse YİÜFE tutarının yüzde 90’ının, iki taksitle 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenirse YİÜFE tutarının yüzde 50’sinin silinmesi gibi önemli avantajları beraberinde getirdiğinin de altını çizdi.
İl Müdürü Lale, konulan hacizlerin, ödemeler neticesinde kaldırılması, yapılandırılan borçlara haciz işlemi konulmaması, GSS ile ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma fırsatının sağlanması, idari para cezaları açısından; borç aslının yüzde 50'sinin ve gecikme zammının silinmesi, kalan yarısının üstüne YİÜFE uygulanması, peşin ödemede YİÜFE'nin yüzde 90'ının, 2 taksitte ödemede ise yüzde 50'sinin silinmesi gibi önemli avantajları beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Genel Sağlık Sigortaları hakkında da önemli açıklama
Genel Sağlık Sigortaları açısından, hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlarla ilgili de bilgi veren İl Müdürü Lale, “31 Mart 2021’e kadar gelir testi yaptırıp sonuçları yeşil kart (60/1g) çıkan GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. GSS prim borcu aslı 30 Nisan 2021’e kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammı silinecek. Ayrıca GSS prim borçları yapılandırması için başvuru şartı aranmayacak. 4/b (Bağkur) sigortalıları için son başvuru tarihi ihya işlemlerinde 1 Şubat 2021 iken, borç taksitlendirme işlemlerinde 31 Aralık 2020. Borçlarını yapılandırmayan 4/b (Bağkur) sigortalılarının 31 Ekim 2020’den önceki borçları silinecek ancak borcu bulunan hizmetleri durdurulacak, faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01 Kasım 2020 tarihinde başlatılacak” dedi.

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