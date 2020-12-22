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Edirne Belediyesi'nden pandemide iş yeri kapananlara maddi destek

DHA

Edirne Belediyesi'nden pandemide iş yeri kapananlara maddi destek


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentte pandemi döneminde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince kapanan ve maaş alamayan iş yeri çalışanlarına maddi destekte bulunacaklarını söyledi. 25 Aralık'ta olağanüstü toplanacak belediye meclisinde destek miktarının belirleneceğini söyleyen Gürkan ayrıca, belediye kiracılarından dükkanı tamamen kapalı olanlardan 3 ay boyunca kira almayacaklarını, kısmen veya tamamen açık olanlarda ise yüzde 75 oranında indirime gideceklerini söyledi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği basın toplantısıyla kentte pandemi döneminde aldıkları tedbirleri anlattı. Kasım ayı ile birlikte yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakalarına karşı esnafı maddi açıdan korumaya yönelik bazı önlemler alacaklarını söyleyen Gürkan, aralık, ocak, şubat dönemlerinde belediye kiracılarından dükkanı tamamen kapalı 31 işletmeden kira almayacaklarını, kısmen açık olan 12 işletme ve tamamen açık olan 33 işletemeden ise minimum yüzde 75 oranında kira indirimine gideceklerini kaydetti. Gürkan, özellikle pandemi döneminde kentte Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kapanan iş yeri çalışanlarının mağdur durumda olduğuna da dikkat çekerek, maddi destekte bulunacaklarını dile getirdi.
'TAMAMEN KAPALI İŞLETMELERDEN 3 AY KİRA ALINMAYACAK'
2020 yılının tüm dünya için çok zor geçtiğini ifade eden Gürkan, "Kasım ayı başından itibaren pozitif vaka sayısının hem dünyada hem ülkemizde hem de şehrimizde artış göstermesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın ve Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu kararlarla şehrimizdeki birçok işletme tamamen kapatıldı, faaliyeti durduruldu. Bazı işletmeler kısmen çalışıyor, bazı işletmeler de açık. Dolayısıyla ayın 25'inde bir olağanüstü meclis toplantısı yapma kararı aldık. Tek gündemle toplanacağız. Belediyenin toplam 86 kiracısının 31'i tamamen kapalı, 12'si kısmen açık, 33'ü de tamamen açık faaliyette bulunuyor. Belediye kiracılarıyla ilgili meclise aralık, ocak ve şubat aylarında şimdilik 3 ayla sınırlı olmak kaydıyla, tamamen kapalı olanlardan hiç kira almamak, diğerlerinden de meclisin uygun göreceği oranda kiralarında indirime gitmeyi önereceğiz. Bu gündemle toplayacağız meclisi. Kısmen veya tamamen açık işletmeler için 3 aylık minimum yüzde 75 civarında indirim yapılmasını önereceğim. Meclisin de kabul edeceğini düşünüyorum" dedi.
KAPANAN İŞ YERİ ÇALIŞANLARINA MADDİ YARDIM
Hükümetin aldığı kararla esnafa yapılan yardımları hatırlatan Gürkan, bu noktada kendilerinin de kentte tamamen kapalı olan iş yeri çalışanlarına yardım edeceklerini belirtti. Gürkan, "Hali hazırda 447 iş yerinin Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği tamamen kapalı olduğunu gördük. Tamamen kapatılmış yerlerde çalışanlar var. Bu hep atlanıyor. Bence belki de diğerini de ihmal etmeden asıl odaklanmamız gereken yerin burası olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili Esnaf Odaları Birlik Başkanımızla görüştüm, Ticaret Odası Başkanımızla da görüşeceğim. Faaliyeti tamamen durdurulmuş olan yerlerdeki çalışan sayılarını istedim kendilerinden. Faaliyeti tamamen durdurulmuş olması nedeniyle işe gidemeyen, çalışamayan, maaş alamayan bu arkadaşlarımıza da, bu sayının 15002000 olduğunu düşünüyoruz, gücümüzün yettiğince maddi destekte bulunacağız. Belki çok büyük rakamlar değil ama en azından onların bu zor günlerinde yanı başlarında olduğumuzun hissedilmesini istedik" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2020-12-22 15:29:37

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