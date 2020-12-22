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18 yıl hapis cezası olan firari kendi evinde yakalandı Kasten adam öldürme suçundan firari şahıs JASAT TİM'lerinin dikkatinden kaçamadı

İHA

18 yıl hapis cezası olan firari kendi evinde yakalandı Kasten adam öldürme suçundan firari şahıs JASAT TİM'lerinin dikkatinden kaçamadı

Edirne’de, hakkında ‘kasten adam öldürme suçundan’ 18 yıl kesinleşmiş cezası olan firari, jandarma ekiplerince yakalandı. JASAT TİM'lerinin düzenlediği operasyonda şahıs, Merkeze bağlı Tayakadın Köyü’ndeki evinde kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık 2020 günü saat 17.20 sıralarında Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve 1. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ile KEPKAFES programları üzerinden aranan şahıslar hakkında yapılan koordineli çalışmada, Tayakadın Köyü nüfusuna kayıtlı B.C. (36) isimli şahsın, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan arandığı ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahsın Edirne Merkez Tayakadın köyüne geldiğinin tespit edilmesinin ardından, jandarma ekipleri tarafından Tayakadın köyünde yapılan titiz ve başarılı operasyon neticesinde yakalandığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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