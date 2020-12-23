Keşan Engelliler Derneği Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesi Engelliler Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan (73), yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Keşan Engellileri Koruma Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan, rahatsızlanması üzerine Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Büyükkayhan, ilaç tedavisine başlanarak, karantinaya alındı. İsmail Büyükkayhan, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Büyükkayhan´ın cenazesi, bugün Keşan Asri Mezarlık´ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-12-23 14:05:57
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