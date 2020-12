Sıkı tedbirlerin uygulandığı Alpullu'da, vaka sayısı sıfırlandı

Ali Can ZERAY-Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu´da görülen 60 pozitif, 90 temaslı koronavirüs vakasını Belediye Başkanı, muhtarlar, esnaf ve halk elbirliğiyle sıfıra düşürmeyi başardı. Şimdi koronavirüs vakasının görülmediği Alpullu´da Belediye Başkanı Erhan Ceylan, halkın, kurallara uymaya devam edeceğini bildirdi.

Babaeski'ye bağlı 2 bin 500 nüfuslu Alpullu beldesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine Belediye Başkanı Erhan Ceylan, muhtarlar, vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelerek, salgını önlemeye yönelik çalışmalar başlattı. Kasım ayının ortalarında 60 koronavirüs vakası ile 90 temaslı kişinin bulunduğu beldede, koronavirüsle kapsamlı bir mücadelenin sonunda neredeyse hasta kalmadığı belirtildi. Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, koronavirüs kısıtlamalarına yönelik alınan önlemlerden önce beldede idareci ve halk ile toplandıklarını belirterek aldıkları önlemleri anlattı:

"Salgın bitene kadar semt pazarları, market ile kahveleri kapatmaya karar verdik. Radikal kararlar oldu biraz; ama şu an Alpullu'da koronavirüs vakası ile temaslı yok. Esnaflar kendi rızalarıyla iş yerlerini kısıtlı açtı. Beldede bulunan 3 mahalle muhtarı, bekçi gibi devriye gezerek vatandaşı, sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Özelikle 65 yaş üstü olmak üzere vatandaş gerekmedikçe sokağa çıkmadı. Muhtarlar, yaptıkları anonslarla `maske-mesafe-hijyen´ kuralını hatırlattı. Beldeye yaya ve araçlarla girişlerde HES kodu uygulaması yapıldı. Türkiye'nin önemli tesislerinden Alpullu Şeker Fabrikası başta olmak üzere diğer fabrikalarda çalışanlara, 15 günde bir test yapıldı" dedi.

'TEDBİRLERE ERKEN BAŞLADIK'

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, aldıkları radikal tedbirler sayesinde beldede şimdilik koronavirüsü yenmiş göründüklerini hatırlatarak, ülke genelinden 25 gün önce kısıtlama tedbirlerine başladıklarını kaydetti. Ceylan, "Aldığımız tedbirler ve radikal kararlar ile Alpullu, koronavirüs vakasını sıfıra indirdi. İnşallah tüm Türkiye'de de salgın biter.

Vaka sayılarımız 60'a çıkınca beldenin bütün idareci ve halkıyla radikal tedbirleri uygulamaya soktuk. Halkımız da çok duyarlı davrandı. Alınan bütün kurallara uydu. Mahalle muhtarlarımızın yaptığı anonslarda zaman zaman ben de halka seslendim. Koronavirüsün tehlikelerini mahallelerde ben anlattım. Evden zorunlu olmadıkça çıkmayan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını muhtarlar, karşıladı. Koronavirüsü şimdilik yendik ama hiç kolay olmadı" diye konuştu.

'VATANDAŞI EVLERİNDEN ÇIKARMADIK'

Alpullu Şeker Mahallesi Muhtarı Selda Akyel´de alınan tedbirleri uyguladıklarını belirterek, "Biz genelge yayınlanmadan 25 gün önce kahvehanelerimizi kapattık. Vatandaşlarımızın toplu buluştukları noktaları azalttık. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızı, dışarıya çıkartmadık. Bu şekilde virüsün üstesinden geldik. Şu anda beldemizde ve mahallemizde koronavirüs vakası yok" dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı Bulut Yapak, halkın evden çıkmaması için ihtiyaçlarını kurdukları ekipler ile kendilerinin sağladığını vurguldı.

'KAZANCIMIZI DEĞİL SAĞLIĞIMIZI DÜŞÜNDÜK'

Kıraathane işletmecisi Nazif Furkan Vardar´da , kazançlarını göz ardı ederek koronavirüs salgının yenmeyi başardıklarını söyledi. Vardar, "Pandemi sürecinde gönüllü olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Kahvehanelerimizi 25 gün önceden kapama kararı aldık. Bölgemizin kırmızı olan haritasını yeşile çevirmeyi başardık. Maddi olarak zarardayız ama sağlıklı olduğumuz için kazançlıyız" dedi. Bir diğer işletmeci İsmail Kural, "Alpullu esnafları olarak belediye başkanımız ve mahalle muhtarlarımız ile birlikte bir araya gelerek toplantı yaptık. Yaptığımız toplantı ile iş yerlerini kapattık ve tüm tedbirlere uyduk" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Vahit İŞBAŞARAN

2020-12-24 09:23:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.