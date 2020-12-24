Selimiye’de sis görüntüleri mest etti

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Edirne’de, sabah saatlerinde etkili olan sis Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği tarihi mabet Selimiye Cami’nde eşsiz görüntüler oluşturdu.

Edirne’de, sabah saatlerinde sis etkili oldu Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentte, sis nedeniyle sürücülerde zor anlar yaşadı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentin önemli noktalarının tamamında tedbir aldı.

Selimiye’de masalsı görüntüler oluştu

Edirne’de, sabah saatlerinde etkili olan sis Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği tarihi mabet Selimiye Cami’nde eşsiz görüntüler oluşturdu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Türkİslam mimarisinin zirvesi Selimiye’de, sis görüntüleri adeta mest etti.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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