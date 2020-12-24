Edirne'de 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi

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EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramada 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışmada Uzunköprü ilçesinde sahte şarap üretilerek şatışının yapıldığını belirledi. Belirlenen adresteki 2 ev ve eklentilerine düzenlenen operayonda arama yapan jandarma ekipleri, bidonlar içinde 4 bin 950 litre sahte şarap ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken, gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2020-12-24 16:19:44



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