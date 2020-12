Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye-Çin arasındaki ikinci yük trenimiz de yola çıktı” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne’de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 4 Aralık 2020’de İstanbul Kazlıçeşme’den uğurlanan, TürkiyeÇin ilk ihraç blok yük treninin, 8 bin 693 kilometre yol kat edip, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi aşarak, Çin Xi’an şehrine ulaştığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, TürkiyeÇin arasındaki ikinci yük treninin de yola çıktığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, biz dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Edirne’ye geldi. Edirne Kırklareli Yolu (İskender Sazlıdere Varyantı) açılış programı öncesi ilk olarak Edirne Valiliği’nin ziyaret eden Karaismailoğlu, burada ziyaretinin ardından partilileri ile bir araya gelmek üzere Ak Parti Edirne İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, parti binasında yaptığı konuşmasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımları, hızlı tren projesinin son durumu ve TürkiyeÇin treni ile ilgili süreci anlattı.



“Türkiye’yi ticari taşımacılıkta bölgesinde lider konuma taşıyacağız”

Bakan Karaismailoğlu, “Yüksek hızlı tren ağımızı genişleterek, şehirlerarası seyahatlerde vatandaşlarımıza konforlu ve hızlı bir ulaşım imkânı sunmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin avantajlı konumunu demiryolu çalışmalarıyla destekleyerek, Türkiye’yi ticari taşımacılıkta bölgesinde lider konuma taşıyacağız. Bu anlayışın önemli eserlerinden biri de HalkalıKapıkule Hızlı Tren Projesi’dir. Ülkemizin AsyaAvrupa arasında taşımacılık alanında can damarı olacak HalkalıKapıkule Demiryolu Projesi kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak önemli bir projedir” dedi.



“HalkalıKapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten, 1 saat 200 dakikaya inecek”

Bakan Karaismailoğlu, “Bu proje sadece Edirne'ye değil, bölgeye ve Türkiye'ye katma değer sağlayacak, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeyi de tetikleyecektir. Toplam uzunluğu 229 kilometre olacak demiryolu hattında saatte 200 kilometre hızla ulaşım sağlanabilecek. Demiryolu hem yük ve hem de yolcu taşımaya uygun olacaktır. Projenin tamamlanmasıyla, HalkalıKapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten, 1 saat 200 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan, 2 saat 20 dakikaya inecektir. Mevcut hat kapasitesi 4 kat daha artırılacaktır” ifadelerini kullandı.



“Demiryolu hat uzunluğumuzu 12 bin 800 kilometreye çıkardık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Ak Parti hükümetleri döneminde ülkedeki tüm ulaşım ve haberleşme yatırımlarını kat be kat artırdıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Son on sekiz yılda, tüm ulaşım modlarımızdaki yatırım miktarı 910,3 milyar lirayı aştı. Ülkemizde; bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. Yarım asırdır ihmal edilen demiryollarımızda, bin 213 kilometre YHT hattı inşa ettik. Konvnasiyonel hatlarımızla birlikte demiryolu hat uzunluğumuzu 12 bin 800 kilometreye çıkardık. Havalimanlarımızı 23’ten 56’ye çıkararak ‘Havayolu Halkın Yolu’ ilkemize uygun yatırımlar yaptık. 2003’te Dünya’da 50 ülke ve 60 noktaya uçarken, bugün 127 ülkedeki 329 noktaya uçuyoruz” ifadelerini kullandı.



“İyi niyetinden şüphe ettiğimiz kimi çevrelerin yalan ve iftiralarına maruz kalıyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, “Bizler ülke olarak bu kadar büyük atılımlar yaparken, iyi niyetinden şüphe ettiğimiz kimi çevrelerin yalan ve iftiralarına maruz kalıyoruz. Biz başımızı işimizden kaldırmadan çalışmaya devam ediyoruz ama art niyetli çevreler her zaman olduğu gibi Türkiye aleyhine çalışmalarını sürdürüyor. Ancak unuttukları bir şey var, biz Allah’tan başka hiçbir güçten korkmayız. Türkiye’nin ilerlemesini, her alanda söz sahibi olmasını istemeyenler, son günlerde ilk ihracat trenimizi Çin’e uğurlamamızın ardından, yalanlara sarılarak karalama kampanyalarına devam ediyorlar. Oysa gerçek başka; bizlerin görevi de bu gerçeği milletimize anlatmak” dedi.



“TürkiyeÇin arasındaki ikinci yük trenimiz de yola çıktı”

Bakan Karaismailoğlu, TürkiyeÇin treni ile ilgili süreci hatırlatarak, “4 Aralık 2020’de İstanbul Kazlıçeşme’den uğurladığımız, TürkiyeÇin ilk ihraç blok yük treni, 8 bin 693 kilometre yol kat edip, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi aşarak, Çin Xi’an şehrine ulaştı. Trenin Çin’e ulaşmasından dolayı Xi’an şehrinde düzenlenen törene, video konferansı ile katıldık. TürkiyeÇin arasındaki ikinci yük trenimiz de yola çıktı. Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, bizler yalanlara geçit vermeden hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.