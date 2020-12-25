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Bakan Karaismaioğlu: Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek (2)

DHA

Bakan Karaismaioğlu: Halkalı-Kapıkule arası 1 saat 20 dakikaya inecek (2)


EDİRNE'DEN GAZİANTEP'E HIZLI TREN AĞI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne'de katıldığı programda EdirneKırklareli Yolu İskenderSazlıdere Varyantı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bakanlığın yaptığı yatırımlara değindi. HalkalıKapıkule Hızlı Tren Projesi bittikten sonra vatandaşın Gaziantep'e kadar kesintisiz gidebileceğini söyleyen Karaismailoğlu, Türkiye genelinde, dünya ölçeğinde projeler yapmaya devam ettiklerini kaydetti. 
HalkalıKapıkule Hızlı Tren Projesi'nde, ÇerkezköyHalkalı kısmında yüzde 15'ler seviyesine gelindiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah hızlı şekilde devam ediyoruz. HalkalıÇerkezköy arası için de finansman görüşmelerimize devam ediyoruz. İnşallah orasının ihalesini yaptığımızda Edirneli bir vatandaşımız trene bindiğinde buradan Ankara'ya kadar gidebilecek. Hatta önümüzdeki yıllardan buradan Gaziantep'e kadar gitme imkanı olacak. EdirneHalkalıAnkaraKonyaEskişehir ve hatta Sivas'a da gidebilecek direk hızlı trenle. Devamındaki projelerimiz Konya, Karaman, Mersin, Gaziantep'e kadar bir hızlı tren ağı. Bir taraftan kara yolu bir taraftan hızlı trenler. Ülkemizin her tarafında hummalı bir çalışma var" dedi. 
'ÇANAKKALE 1915'İ DAHA ERKEN DE AÇABİLİRİZ' 
Yapımına devam edilen Çanakkale 1915 Köprüsü'nün de planlanandan önce açılabilme ihtimali olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bu projelerin devamı olarak ülkemiz için dünya ölçeğinde projelerden bir tanesi Edirne'mizi de çok yakından ilgilendiren Çanakkale 1915 Köprüsü. Orada da hummalı bir çalışma var. Ülkemize çok değer katacak projelerden bir tanesi. Orada da inşallah 2022 yılı 18 Mart tarihinde tamamlamayı hedefledik. Çalışmalar iyi gidiyor, daha erken de açabilme ihtimalimiz var. 2023 metre açıklığı ve 318 metrelik kule ayaklarının yüksekliğiyle dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi" diye konuştu. 
'BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARDINA YÜKSELTİYORUZ' 
Açılışı gerçekleştirilen EdirneKırklareli yolu İskenderSazlıdere Varyantı'na da değinen Bakan Karaismailoğlu, "Bugün açılışını yaptığımız varyant ise Edirne İl sınırı içindeki 42.5 ile 47.5 kilometreler arasındaki 5 kilometrelik kesimdir. Bu kesim üzerinde 3 adet kavşak, 1 adet köprü, 3 adet alt geçit ve 8 adet menfez bulunmaktadır. Bugün büyük bir gururla Edirne-Kırklareli Yolu´nun İskenderSazlıdere Varyantı´nın açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yolumuz, Doğu-Batı koridorundaki D-020 aksının önemli bir parçasıdır. Tek yol şeklindeki mevcut yolu 2x2 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükseltiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2020-12-25 14:40:38

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