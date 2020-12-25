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Bakan Karaismailoğlu dünyanın en uzun taş köprüsü için müjdeyi verdi Ulaştırma Bakanı, “28 Kasım Pazartesi tarihi Uzunköprü’nün restorasyon ihalesi yapılacak”

İHA

Bakan Karaismailoğlu dünyanın en uzun taş köprüsü için müjdeyi verdi Ulaştırma Bakanı, “28 Kasım Pazartesi tarihi Uzunköprü’nün restorasyon ihalesi yapılacak”

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 28 Kasım Pazartesi tarihi Uzunköprü’nün ihaleye çıkacağı müjdesini verdi
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarihi köprü de yapmış olduğu konuşma da 28 Kasım pazartesi günü tarihi köprünün ihalesini yapacaklarını duyurdu.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bugün ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı, serhat şehrimiz Edirne'de olmaktan ve buradaki ulaşım altyapı çalışmalarımızı sizlerle birlikte yerinde takip etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Edirne programımızın son bölümünde dünyanın en uzun taş köprüsü olan Uzunköprü'de sizlerle birlikteyiz.
Edirne'den Kars'a doğubatı, kuzeygüney ayırt etmeksizin ülkemizin her köşesine ulaştırma ve haberleşme yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlk yapıldığında 1392 metre uzunluğunda, 5,4 metre genişliğinde ve 174 gözü olan köprünün, günümüzde uzunluğu 1266 metre, genişliği 6.8 metre ve göz sayısı 171 adettir. Yağış ve taşkın mevsimlerinde, Ergene Nehri'nin azgın suları üzerinde rahatlıkla geçiş için izin veren köprümüzün, Mimar Muslihiddin Bey tarafından eşsiz bir ustalıkla yapıldığı dikkat çekmektedir. 19671971 yılları arasında, iki şeridi araç trafiğinden kaldırılmak suretiyle öğün döşemesine takviye ilave edilerek genişletilen köprü ağır taşıtlı trafik yükü karşısında dinamik etkilere maruz kalmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü'müz, 2013 yılında yaptığı alternatif köprü ile Uzunköprü'yü ağır taşıt trafiği yükünden kurtarmıştır. Uzunköprü'müzün restorasyon ihalesini 28 Aralık Pazartesi günü yapacağız.

Karaismailoğlu, “Bugün sizlere Osmanlı Devleti'ne 90 yıla yakın başkentlik yapan, batıya açılan Serhad şehrimiz Edirne'deki dünyanın en uzun taş köprüsü olan Uzunköprü'nün restorasyon çalışmalarına başladığımızın müjdesini vermek için buradayız. Osmanlı Sultanı 2. Murat'ın emri ile, 1444 yılında yapımı tamamlanan, 2015 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Uzunköprü'müzün restorasyon ihalesini 28 Aralık Pazartesi günü yapacağız”.
Çalışmalara 2021 Yılı Başında Başlayacağız. Restorasyon kapsamında öncelikli olarak kemerleri askıya alarak, 25 ayrı kemerin onarımı yapacağız. Asfalt ve beton döşemeleri kaldırarak, doğal taş kaplama yapacağız. Korkuluklardaki eksik olan taşları tamamlayacağız. Çimentoları kaldırarak, özüne uygun şekilde Horasan ağacı ile derzler yapacağız. Tarihi, kültürü, stratejik konumuyla nehirlerin kavuşma yeri, doğubatı geçişinin kilit noktası olan Edirne'ye ne yapsak azdır, yeridir, gereklidir" diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu daha sonra tarihi köprü üzerinde yürüyüş beraberinde ki heyet ile yürüyüş yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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