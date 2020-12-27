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Edirne’de korona virüse geçit yok, denetimler gece gündüz sürüyor

İHA

Edirne’de korona virüse geçit yok, denetimler gece gündüz sürüyor

Edirne’de korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kent geneli sessizliğe bürünürken, polis ekipleri de birçok noktada uygulama gerçekleştiriyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla birlikte Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan ve 28 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde birçok noktada uygulama gerçekleştiriyor. Ekipler, seyir halinde bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol ediyor. Edirne halkının kent genelinde kısıtlamaya büyük oranda uyduğu görülürken, kısıtlama kuralına uymayanlar ise cezadan kaçamadı.

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