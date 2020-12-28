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(Özel Haber) Edirne sanayisinin oto lastikçisi ‘Remziye abla’ Sekreter olarak başladığı sektörde işinin patronu oldu Oto Lastikçisi Remziye Cankıran: “Ne iş yaparsanız yapın, işinizi severek yapın”

İHA

(Özel Haber) Edirne sanayisinin oto lastikçisi ‘Remziye abla’ Sekreter olarak başladığı sektörde işinin patronu oldu Oto Lastikçisi Remziye Cankıran: “Ne iş yaparsanız yapın, işinizi severek yapın”

Edirne’de, 1992 yılında sekreter olarak başladığı oto lastik satışı ve tamir işinde, 10 yıl içinde kendi dükkanını açan ve işinin patronu olan Remziye Cankıran, “İşin kadını erkeği yok” diyerek, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Kadın girişimci Cankıran, gençlere de seslenerek, “Ne iş yaparsanız yapın işinizi severek yapın” dedi.
1992 yılında ilk kez lastikle tanıştığını ve sektörde sekreter olarak başladığını anlatan evli ve 2 çocuk annesi Remziye Cankıran, “Kadınların yapamayacağı iş yok” mottası ile yola çıktığını dile getirdi. 10 yıl önce kendi dükkanını açan ve işinin patronu olan azimli kadın girişimci Cankıran, özellikle gençlere de seslenerek, “Ne iş yaparsanız yapın işinizi severek yapın” ifadelerini kullandı.

“Sekreter olarak başladığım işte kendi dükkanımı açtım”
Cankıran, “92 yılında lastikle tanıştım. İlk işe başlamam sekreter olarak başladım. 2010’da kendi dükkanımı açtım. 2010’dan beri kendi işletmemi işletiyorum. Bence işin erkeği kadını yok. Işi severek yapmak var ben severek yapıyorum. Belki de müşterilerim de bazen bunu diyor çok farklısın sen diye. Ben de diyorum benim farkım sadece işimi sevmek, başka bir ley değil. Bana göre bir işi severek yapıyorsanız zaten ilerleseniz belli bir yere gelirsiniz. Sonuçta başarı kimseye gümüş tepsiyle sunulmuyor. Ben sekreterlikten başladım ilkte telefonlara bakıyordum sonra toptana çıkmaya başladım. Öyle öyle derken aslında ilk satışla başladım servisim yoktu. Servis ustamızın yanında ona yardım ederken yavaş yavaş işi de öğrendik 2010’da da kendim açtım” dedi.

“Müşterilerim genelde kadın ağırlıklı oluyor”
Cankıran, “Siz işletme sahibi olarak kadınsanız müşteriniz de genelde kadın ağırlıklı oluyor. Kendilerini rahat hissediyorlar dükkanda bir bayan olduğu zaman. Bir de biraz önce dediğiniz gibi toplum olarak bir erkek hegemonyası altında olan bir toplumuz. Bir bayanın müşteriden daha iyi işini biliyor olması onlara daha farklı bir güven veriyor. Memnunlar dükkanımda gelmekten. Ben de müşterilerimden memnunum. Onları memnun etmekten memnunum” diye konuştu.

“Ömrüm yettiğince mesleğime devam edeceğim”
Ömrünün yettiği kadar mesleğine devam etmek istediğini belirten Cankıran, “Çünkü çalışmayı seviyorum. Ekonomik şartlar malum zaten. Tek elin nesi var diyorlar iki elin sesi var diyorlar. Yani devam. Çocuklar var, iki tane çocuğum var. Onların gelecekleri var. Şu an hiç aklımdan işi bırakmak gibi bir şey geçmiyor açıkçası. Gittiğim yere kadar gitmeyi düşünüyorum” dedi.

“Ne iş yaparsanız yapın işinizi severek yapın”
Cankıran, eşinin de sanayici olduğunu ve eşiyle birlikte kullandığı bir otomobili olduğunu hatırlatarak, “Açıkçası hiç yolda kalmadım ama açıkçası yolda kaldığım zaman ne yapmam gerektiğini biliyorum. O yüzden de daha güvenli yola çıkabiliyorum. Çoğu müşteri bırakın bayanı erkek müşteri bile aracında stepne olup olmadığını bilmiyor. Bu da bana çok ilginç geliyor. Bazı bijonların aparatları oluyor, son model arabaya binmiş müşteri geliyor diyoruz ki bunun kapak aparatı nerede? “O ne?” diyor bize ya da şifreli bijonu var aracında “o ne?” diyor. Diyoruz bu anahtar olmazsa yolda kaldığınız zaman hiçbir şey yapamazsınız çünkü her aracın şifreli anahtarı farklı birbirine uymuyor başkasından da alamazsınız diyoruz ve adam nerede olduğunu bile bilmiyor. O yüzden ben hep şey diyorum çocuklarıma da aynı öğüdü veriyorum ne iş yaparsanız yapın işinizi severek yapın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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