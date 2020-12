Türkiye’de ilk olacak Fetih yürüyüşünden tahta çıkışı, doğumundan ölümüne her şey anlatılacak

Müzeler şehri Edirne’de hayata geçmesiyle ilk defa bir padişah adına yapılan müze unvanına da sahip olacak Fatih Sultan Mehmet Müzesi’nde, minyatür üzerinden İstanbul’un fethi yürüyüşünün canlandırılması, tahta çıkışı ve fatihin doğumundan ölümüne her şeyin anlatılması hedefleniyor.

Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu, çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği, şahsiyetinin geliştiği, iki kez tahta çıktığı, İstanbul'un fethi gibi dünya tarihinin dönüm noktası sayılabilecek bir teşebbüse giriştiği tarih ve abideler şehri Edirne, Fatih'in adına yaraşır bir esere kavuşuyor. Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan 2. Murad tarafından Fatih'in çocukluk ve ilk gençlik senelerinde (14371447 yıllarında) yaptırılmış olan ve bizzat Şehzade Mehmed'in de ders gördüğü kaynaklarda rivayet edilen Tarihi Saatli Medrese, Fatih Sultan Mehmet Müzesi olacak.



Protokol imzalanmıştı, çalışmalar hızla sürüyor

Bu kapsamda, Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi arasında 15 Temmuz'da imzalanan protokol ile Saatli Medrese, Fatih Sultan Mehmet Müzesi olarak tefriş ve tanzim edildi. Protokol, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin kurulması sürecinin yürütülmesinin yanı sıra müzede gerçekleştirilecek bilimsel, akademik ve kültürel etkinlikler ile Fatih Sultan Mehmet Dönemi ve Edirne konularını inceleyen nitelikli bilimsel yayın üretimi projelerini kapsıyor.



Proje başarılı ekibe emanet

Edirne kent merkezinde bulunan 9 müze ve gelecek yıl faaliyete geçecek 12 müzeyle adeta müzeler kenti olan Edirne’de hayata geçecek olan Fatih Sultan Mehmet Müzesi’nin çalışmalarını gerçekleştiren ekibin birçok başarılı projeye imza attığı da öğrenildi. Müze’nin çalışmalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Suphi Saatçi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlhami Danış, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Hasan Fırat Diker ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Doç. Dr. Mustafa Göleç gerçekleştiriyor.



Fatihin doğumundan ölümüne her şey anlatılacak

Müze teşrif çalışmaları kapsamında açıklamalarda bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümü Doç. Dr. Hasan Fırat Diker, müzede Fatih Sultan Mehmet’in bütün evrelerinin anlatılacağı bir senaryo oluşturduklarını açıkladı. Müzeye girenlerin Fatih Sultan Mehmet’in doğumundan ölümüne yaşadığı süreci kavramış olacaklarını söyleyen Diker, her bir mekanda ayrı temalar üzerinden anlatımlar hedeflediklerini belirtti.



Minyatür üzerinden İstanbul’un fethi yürüyüşü canlandırılması planlanıyor

Müzenin bahçesine yapmayı planladıkları Edirne maketiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul fetih yürüyüşünü canlandırmayı hedeflediklerinin altını çizen Diker, bütün görsel iletişim olanaklarını kullanarak maketlerle, animasyonlarla, minyatürlerle ve heykellerle, Fatih Sultan Mehmet’in tahta çıkışını, eğitimini, planlarını, kanunnamesini ve birçok özelliğini doğru şekilde anlatacaklarını söyledi.

