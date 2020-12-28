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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne´de 1 ton kaçak midyeye 101 bin lira ceza

DHA

Edirne´de 1 ton kaçak midyeye 101 bin lira ceza


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücüye, 101 bin 288 lira idari para cezası kesildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan´a bağlı Yenimuhavir beldesinde önleyici yol kontrol ve arama devriyesinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 51 çuval içerisinde piyasa değeri yaklaşık 35 bin lira olan 1 ton kum midyesi ele geçirildi. El konulan midyeler, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi´nde denize döküldü.
Gözaltına alınan sürücüye 1380 sayılı `su ürünleri kanununa muhalefet´ suçundan 100 bin lira, araçtaki evrak eksikliğinden de bin 288 lira olmak üzere toplam 101 bin 288 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kaçakçılıkta kullanılan araç ise 15 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-12-28 13:43:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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