Sıfır atık projesine ‘sıfır atık belgesi’ ile tam destek

İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kendi birim ve alanlarında hayata geçiren Trakya Üniversitesi, önemli bir başarıya imza attı.

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kriter ve sorumlulukları yerine getiren Trakya Üniversitesi, bu kapsamda hayata geçirdiği projeler ve çevre duyarlılığı neticesinde “Sıfır Atık Belgesi” ile ödüllendirildi.

Çevre bilinci, atık yönetimi, geri dönüşüm, enerjinin korunması ve sürdürülebilirlik alanlarında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerden biri olma misyonuyla hareket eden ve bu kapsamda bir de Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sahip Trakya Üniversitesi, sıfır atık yönetimi konusundaki başarısını aldığı “Sıfır Atık Belgesi” ile taçlandırdı. Üniversite bünyesinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak kısa sürede tüm birimlerinde çevre ve atık yönetimi seferberliği başlatan Trakya Üniversitesi, Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün tebliğ ettiği resmî belge ile Türkiye’de bu belgeyi alma hakkı kazanan ilk üniversitelerden biri oldu.

Kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımının sağlanması amacıyla büyük atılımlar gerçekleştiren Trakya Üniversitesi, tüm birim ve alanlarında yürüttüğü sıfır atık çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, sıfır atık kumbaraları ve katı atık biriktirme kutuları yerleştiren Üniversitemiz çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması ve yeşil bir üniversite için atıkları geri dönüşüme kazandırıyor. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması amacıyla yürütülen proje kapsamında Trakya Üniversitesi’ne verilen “Sıfır Atık Belgesi” 2025 yılına kadar geçerli olacak.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Trakya Üniversitesinde çevre alanında yürütülen çalışmalar ve söz konusu belgeye ilişkin yaptığı konuşmada “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar neticesinde ‘Sıfır Atık’ belgesini almaya hak kazandık. Trakya Üniversitesi Rektörlük Binası’nda başlattığımız atık oluşumunun engellenmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması yönündeki çalışmalarımızı tüm yerleşke ve birimlerimizde yaygınlaştırmak, çevremizi ve geleceği korumak için çalışmaya, bu alanda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Türkiye’deki tüm kurum ve kuruluşlar, çevre ve doğanın korunması, atıkların azaltılması ve geri dönüşüme dâhil edilmesi noktasında emek ve gayret içerisinde. Atıkların geri dönüşüm yoluyla kazanılmasının çevre politikalarına olduğu kadar ülke ekonomimize de olumlu katkıları oluyor. Bizler de Trakya Üniversitesi olarak bu alandaki çalışmaları doğru planlayarak ve yöneterek sürece destek oluyoruz. Sıfır Atık Projesi’yle ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ilk andan itibaren sıfır atık yaklaşımını esas alarak çalışan Trakya Üniversitesinin bu konuda öncü olacağına inanıyoruz” dedi.

Erişilebilir Üniversite temasının yanında “Yaşanabilir” ve “Çevre Dostu” üniversite misyonuyla hareket eden bir üniversite olarak kaynak kullanımının azaltılması, varlıkların doğru yönetimi ve geri dönüşüm konusunda sürdürülebilir politikalar benimsediklerini ve bu doğrultuda ilk andan itibaren hızla aksiyon aldıklarını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi’ni, çevresel değerlere gösterdiğimiz saygı ve hassasiyetin bir tezahürü olarak görüyoruz. Bu sebeple tarafımıza verilen belgeyi oldukça önemsiyor ve belgenin kurumumuza kazandırılmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Trakya Üniversitesi olarak tüm yerleşke ve birimlerimizdeki atıkları kontrol altına alarak gelecek nesillere nefes olmak ve temiz, yaşanabilir bir çevre oluşturabilmek için ‘Sıfır Atık Projesi’ne destek vermeye devam edeceğiz. Atıkların azaltılması, çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve doğanın korunması hepimizin görevi” şeklinde konuştu.

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