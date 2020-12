Keşan’da at arabalarının yerini triportörler aldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde belediye tarafından başlatılan "At arabaları dönüşüyor" projesi kapsamında şehir içinde at arabaları ile yük taşımacılığı yapan 104 kişiye motorlu triportörler dağıtıldı. Atlarından ayrılmanın zor olduğunu belirten at arabacıları ise aile bireyleri gibi gördükleri atlarının yerini alacak arabalardan umutlu olduklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası'nın desteğiyle Keşan Belediyesi tarafından hayata geçirilen "At Arabaları Dönüşüyor" projesi kapsamında 104 triportör 29 Aralık 2020 Salı günü hak sahiplerine belge ve plakaları ile teslim edildi. Plaka ve belgelerine kavuşan at arabacıları bundan böyle 'Şimşekler' markası ile taşımacılık yapacaklar.

Teslim törenine, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Engin Öztürk, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ile ilçe belediye başkanları, ilçe siyasi parti temsilcileri, oda, borsa ve dernek başkanları katıldı.

Keşan'da genelde hurda ve eşya taşımak için kullanılan atların artık emekliye ayrılacağını belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bundan sonra atların yük taşımayacaklarını belirterek, "Alınan atlar, köylerde yaşayan ve çiftçilik yapan kişilere verilecek, buralarda sahiplendirilecekler. Bunun için derneklerle görüşmelerimiz oldu; ama atlar artık Keşan'daki mesleklerini yapmayacaklar" ifadelerini kullandı.

Yıllardır beraber oldukları atları vermekten dolayı üzüntü duyduklarını söyleyen at arabacıları ise, belediyeden yardım istedi. Keşan Küçük Motorlu Taşımacılar Derneği üyeleri, atlarını bırakmanın zor olduğunu belirtti.

Atını vermekten dolayı eşiyle evde gözyaşları döktüğü belirten Erol Gılbaz, "Bu mesleğe alıştık, ata alıştık. Canımı alıyorlar sanki öyle alıştım. 30 seneden beri ben ekmeğini yedim atımın. Çocuklarımı yetiştirip büyüttüm onunla. Motor bana göre değil, ben atımdan memnundum" derken, başka bir at arabacısı İrfan Savrın ise, "Böyle daha güzel olacak, temiz olacağız. Motorlarımız gelecek, atın görevini yapıyorsa ben gayet memnun olurum, o zaman daha iyisini alırım. Ben kullanamazsam çocuklar kullanır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, var olan atlara verilen 15 liralık yem ile tüm günü idare ettiklerini belirten Tolga Umaç ise, yakıt masrafından söz ederek, "Motorlar 500 kilo taşıyacak benim atlarım 1 buçuk ton taşıyor ama yine de Keşan temiz olsun diye olur verdik ve katıldık" dedi.

Salih Kömür ve Mustafa Padır ise, "Araçlar arızalandığında çıkan masrafı ödeyebilecek miyiz? Aklımızdaki en büyük soru bu. En azından belediyemiz bir kereye mahsus plakası, muayenesi ve sigortası olmak kaydıyla yardımcı olsun istiyoruz" isteğini dile getirerek, "Allah herkesten razı olsun, bize iş sözü de verdiler; dönüşler güzel olursa memnun oluruz" şeklinde konuştu.

