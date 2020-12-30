'Edirne kırmızısı’nın logosu belli oldu

Edirne’nin kültürel değerlerinden olan 'Edirne kırmızısı'nı kent hafızasına kazandırmak ve rengi kurumsal bir zemine taşımak amacıyla Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen “Edirne Kırmızısı Logo Tasarım Yarışması” sonuçlandı.

Jüri üyelerinin titizlikle yaptığı incelemeler sonucu yarışmanın kazananı, 703 çalışma arasından Özkan Keçili’ye ait tasarım oldu. Trakya Üniversitesi’nin 20202021 yılları için hazırladığı “Edirne Kırmızısı Stratejik Planı” dahilinde 16 Kasım18 Aralık tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya ilgi büyük oldu. 400’den fazla eser sahibinin 703 çalışma ile başvurduğu yarışma sonucu kazanan eser, Edirne kırmızısı renginin yeni logosu olarak belirlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Caner Karavit, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İlter Alkan, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey, Trakya Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Kıvanç Ada ve Trakya Üniversitesi Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Orkun Akman’dan oluşan seçici kurul, özgünlük, temaya bağlılık, genel sunum, renk uyumu, estetik değer, eserin kompozisyonu ve tasarımı parametrelerini esas aldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, üniversite olarak Edirne’nin kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, logonun belirlenmesiyle birlikte Edirne kırmızısıyla ilgili yürütülecek çalışmaların hızlanarak devam edeceğini ifade etti. Edirne kırmızısının kent kültürü için her anlamda çok önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Tabakoğlu, yarışmanın Türkiye genelinde büyük ilgi gördüğünü belirterek, eser sahibi Özkan Keçili’yi tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.