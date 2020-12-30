Jandarmadan öğrencilere online trafik eğitimi

– Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen "Genel Trafik Kuralları" ile ilgili seminerler, Covid19 nedeniyle il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile koordine edilerek internet üzerinden verildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından her eğitimöğretim döneminde öğrencilere yüz yüze olarak verilen Genel Trafik Kuralları ile ilgili seminerler 2020 yılında dünya genelinde etkili olan Covid19 virüsü nedeniyle; İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordine edilerek internet üzerinden verildi.
Uzaktan eğitim süresi içerisinde İl Merkez ile İlçelerdeki 13 okulda 711 yaş aralığındaki 450 öğrenciye, EBA ve ZOOM uygulaması üzerinden emniyet kemeri takmanın önemi, bisiklete binme kuralları, yaya ve okul geçidinde hareket tarzları ile trafik işaret levhaları konularında eğitimler verildi.
Uzaktan eğitim sistemi devam ettiği sürece internet üzerinden öğrencilere trafik kuralları ile ilgili eğitim verilmeye devam edileceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.