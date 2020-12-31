Fahiş fiyat denetiminde yasalara direnen esnafa af yok

Edirne’ye her yıl 2 buçuk milyondan fazla Bulgaristan ve Yunanistan'dan alışveriş yapmak için gelenlerin ekonomiye ciddi katkı sağladıklarını belirten Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, fahiş fiyat denetimlerine devam ettiklerini ifade ederek, yasalara karşı direnenlere ceza uygulandığını açıkladı.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini artırdı. Marketlerde, pazar yerlerinde ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik denetimlerine aralıksız devam eden ekipler, denetimlerde, arztalep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünleri tespit ederek tutanak tutuyor.



Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş tercihi Edirne oldu

2018 yılında Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerinden 2 milyon 300 bin vatandaşın alışveriş yapmak için Edirne’ye geldiğini bu sayının 2019 yılında yüzde 20 artışla 2 milyon 750 bin kişiye ulaştığına dikkat çeken Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, pandemi nedeniyle bu yıl gelen kişilerin sayısında azalma olsa da yine alışveriş yapmak için Edirne’yi tercih eden yüz binlerce Bulgaristan vatandaşının olduğunu söyledi.



Yasalara direnen esnafa af yok

Alışveriş yapmak için Edirne’ye gelen turistlerin kent ekonomisini canlandırdığını belirten Altun, işyerlerinde bulunan fiyat etiketlerinin hem yerel halk hem de yurt dışından gelen vatandaşlar için çok önemli olduğunu söyledi. Kent merkezinde 800 işyerinde 8 binin üzerinde ürün denetlendiğini açıklayan Altun, fiyat etiketi ve tarifeleri uygun olmayan 500 işyerine uyarıda bulunduklarının altını çizen Altun, “İdari para cezası uygulamak istemiyoruz ama bazı esnaflarımız da yasalara karşı direniyorlar. Bir kısmına idari para cezası uyguladığımız oldu. Pandemi döneminde yaşanan haksız fiyat artışlarıyla ilgili denetimlerimiz oldu” açıklamasında bulundu.

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

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