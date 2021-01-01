Polise kiremitli saldırı

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Edirne’de “havaya ateş açıldığı” ihbarına giden polis ekiplerinin aracına kiremit ile saldırıda bulunuldu.

Edirne’nin Menzilahır Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bahse konu sokaklarda araştırma yaparken bir evin çatısında polis aracına kiremitli saldırı gerçekleşti. Kiremidin isabet ettiği polis aracının camı kırıldı. Araçta bulunan bir polis memurun elinde kesikler meydana geldi. Olayın ardından saldırının gerçekleştiği sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın şüphelilerini yakalamak için mahallede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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