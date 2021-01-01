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'Hudut Kartalları' yeni yıla görev başında girdi 

DHA

'Hudut Kartalları' yeni yıla görev başında girdi 


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/MERİÇ (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan 'Hudut Kartalları', yeni yıla görev başında girdi. 
Meriç ilçesinin Yunanistan'a sıfır noktadaki Adasarhanlı köyünde bulunan 4'üncü Mekanize Piyade Tugayı 1'inci Hudut Taburu 3'üncü Hudut Bölüğü Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu'nda görev yapan, 'Hudut Kartalları', yeni yıla görevlerinin başında girdi. Karakolu ziyaret eden komutanlar, askerlerin tek tek yeni yıllarını kutladı. Sınırı gece gündüz koruyup, devriye görevi yürüten askerler, 'kartal gözü' dürbünleriyle kulelerde nöbet tutuyor. Geceleri soğuk havada nöbet tutan askerler, sınırı kaçak geçmek isteyenlere de göz açtırmıyor. Askerler, göçmenlerin yanı sıra başta terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK üyelerine de sınırda göz açtırmıyor. 
GÖREV BAŞINDA KUTLAMA 
Edirne Meriç Adasarhanlı 3'üncü Bölük Komutanı Yüzbaşı İsmail Savaş, Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu Komutanı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Demir'den hudut tekmili almasının ardından askerlerin yeni yılını kutladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kısıtlamalarda Yüzbaşı İsmail Savaş, Hudut Kartalları'nın cefakarca görevlerini yaptıklarını belirterek, "Şehit Piyade Er Cumali Tüter Karakolu´nda, Hudut Kartalları olarak görev yaptığınız süre içerisinde canla, başla cefakarca görev yaptınız. 2021 yılına girmek üzeresiniz. Sizler bu fedakar görevinizi burada sürdürdüğünüz için memleketinizde aileniz, arkadaşlarınız, eşrafınız ve tüm sevdikleriniz huzur içerisinde yeni bir yıla girmek üzereler. Sizlere bundan sonraki yaşamınızda huzurlu ve mutlu yeni yıllara girmek üzere başarılar ve mutluluklar dilerim" dedi. 
DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ 
Karakolda vatani görevini yerine getiren Piyade Er Oktay Demir, komutanlarının yaptığı sürprizle moral buldu. Kullandığı askeri aracın başında komutanının uzattığı telefona cevap veren Demir, annesinin sesiyle büyük mutluluk yaşadı. Anne Şerife Demir ile oğlu arasında duygu dolu konuşma yaşandı. Anne Demir, "Kara kuzum" diye seslendiği asker oğlunu çok sevdiğini ve özlediğini belirterek, "Gözlerinden öpüyorum yavrum. Karagözlü kuzum benim. Seni çok özledim yavrum. Komutanlarına çok teşekkür ediyorum. Sizi ilk önce Allah'a sonra komutanlarınıza emanet ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun, nice mutlu yıllarınız olsun" ifadelerini kullandı. 
MEHMETÇİKTEN YENİ YIL MESAJI 
Vatani görevini yürüten Balıkesirli Piyade Er Ahmet Bozkurt, "Hudut karakolunda görev yaptığım için çok mutlu ve gururluyum. Aileme özlemim tabi ki var ama burada da bir aile ortamımız var. Hem komutanlarımız hem silah arkadaşlarım olsun, çok güzel bir aile ortamı var. Buradan başta annem, babam, tüm sevdiklerim ve diğer hudut karakollarında görev yapan silah arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum" dedi. 
Aksaraylı Hakan Kaynar da, "Hudut karakolunda askerlik yapmak çok büyük bir gurur. Burada ortam gerçekten çok sıcak. Anneme, babama ve tüm sevdiklerime selam olsun" diye konuştu.
Kahramanmaraşlı Doğan Şahin Karabıyık ise, "Bu yılbaşı ailemden ayrı geçirdiğim ilk yılbaşı. Yılbaşımız güzel geçiyor. Arkadaşlarımız ve komutanlarımızla aile ortamında görevlerimize devam ediyoruz. Bütün hudut karakollarında görev yapan arkadaşlarımın ve tüm Türkiye'nin yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Meriç Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-01-01 08:09:38

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