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Selimiye’de yılın ilk cuma namazı pandemi kuralları altında kılındı

İHA

Selimiye’de yılın ilk cuma namazı pandemi kuralları altında kılındı

Edirne’de, Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği tarihi Selimiye Cami’nde, 2021 yılının ilk cuma namazı, pandemi kurallarına da uyularak kılındı.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, Türkİslam mimarisinin eşsiz eseri Selimiye’de, 2021 yılının ilk cuma namazı eda edildi. Covid 19 pandemisi nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, vatandaşların bölgelerine ve mahallelerine yakın olan camilere yürüyerek gitme şartıyla cuma namazının kılınacağı duyuruldu.
Müslümanlar, 2021 yılının ilk cuma namazında, pandemi şartlarına rağmen Selimiye’ye akın etti. Sosyal mesafe ve maske kurallarına tam riayet edilen cuma namazında, Selimiye Camii doldu taştı.

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