Koruma altındaki karaca ve tahtalı güvercin avına 9 bin TL ceza



Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de, av yasağı olduğu günde koruma altında bulunan 1 karaca ile 3 tahtalı güvercin avladığı belirlenen kişiye, toplam 9 bin 685 TL idari para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Edirne Şube Müdürlüğü (DKMP) ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 kişinin av yasağı olduğu günde koruma altında bulunan 1 karaca ile 3 tahtalı gavercin avladığını belirledi. Avcıya, yasak günde avlanmak ve koruma altındaki türleri avlamaktan toplam 9 bin 685 TL idari para cezası uygulandı. Ekipleri, avlanan hayvanlara ve 1 av tüfeğine el koydu. DKMP ve jandarma ekiplerinin avlak alanlardaki kontrollerinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-01-01 16:36:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.