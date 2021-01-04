Klarnet Sanatçısı Selim Sesler'in eşi koronavirüsten hayatını kaybetti

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)KALP yetmezliği nedeniyle 2014 yılında hayatını kaybeden ünlü klarnetçi Selim Sesler'in eşi Nuran Sesler (61), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sesler'in cenazesi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da, 2014 yılında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Roman müziğinin önde gelen isimlerinden klarnet sanatçısı Selim Sesler'in İzmir'de yaşayan eşi Nuran Sesler'in, bir süre önce rahatsızlanınca gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Sesler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nuran Sesler'in cenazesi, bugün memleketi Keşan ilçesindeki Enez Yolu Mezarlığı'nda eşinin yanında toprağa verildi. FOTOĞRALIDHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-01-04 14:11:35



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