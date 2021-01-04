Vakaların azaldığı HES uygulamasına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vakaların azaldığı HES uygulamasına yansıdı

İHA

Vakaların azaldığı HES uygulamasına yansıdı

Türkiye ortalamasının üzerinde vaka artışının görüldüğü iller arasında yer alan Edirne’de, kısıtlamalara ve ev hanımlarına çağrılarına uyulmasıyla birlikte HES uygulamasında paylaşılan veriler Edirnelilerin yüzünü güldürdü.
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında paylaşılan verilere göre, geçen haftalarda yüksek riski temsil eden kırmızı alanların çok sayıda bulunduğu Edirne’de bugünkü görüntüde ise çoğu alanın düşük riski temsil eden mavi renkte olduğu görüldü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte Edirne Valisi Ekrem Canalp’in ev hanımlarına çağrısı da kent genelinde vaka sayılarının düşmesinde önemli etken oldu.
Vali Canalp tarafından STK’lara gönderilen mesajda korona virüs tedbirleri kapsamında özellikle ev hanımlarına kendi aralarında gün düzenlememelerinin, komşu ziyareti yapmamalarının ve sosyal izolasyona dikkat etmelerinin önem arz ettiği vurgulanmıştı.
Kent merkezinde cami hoparlöründen yapılan anonslarda da vatandaşlara “sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz” denilerek tedbirlere uyulması çağrısında bulunuluyor.
Edirneli vatandaşlar da vaka sayılarında düşüş yaşanmasından mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Klarnet Sanatçısı Selim Sesler'in eşi koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Klarnet Sanatçısı Selim Sesler'in eşi koronavirüsten ...
Yağışlar Meriç Nehri'nin debisini artırdı Trakya özlenen sağanak yağışlara ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Yağışlar Meriç Nehri'nin debisini artırdı Trakya ...
'Sahte kolonyada metil alkol kullanılıyor, ölüme götürebilir'
YEREL HABERLER 'Sahte kolonyada metil alkol kullanılıyor, ölüme ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında muhtarlık binasını soymaya çalıştılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında muhtarlık binasını ...
Keşan’da baraj doluluk oranı yüzde 8’in altına indi Keşan’ın en fazla 2 aylık suyu kaldı
YEREL HABERLER Keşan’da baraj doluluk oranı yüzde 8’in altına ...
`Dur´ ihtarına uymadılar, kovalamaca sırasında polis aracına çarptılar
YEREL HABERLER `Dur´ ihtarına uymadılar, kovalamaca sırasında polis ...
Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü
YEREL HABERLER Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta ...
Koruma altındaki karacayı vuran şahsa 9 bin 685 TL para cezası
YEREL HABERLER Koruma altındaki karacayı vuran şahsa 9 bin 685 TL ...
Edirne'nin son süpürgecileri: Süpürgeyi altın değerinde işliyoruz.
YEREL HABERLER Edirne'nin son süpürgecileri: Süpürgeyi altın değerinde işliyoruz. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X