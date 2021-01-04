Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

EDİRNE (DHA)EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmalarına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı´nca, terör örgütü FETÖ/PDY'nin, `askeri mahrem yapılanması´, `avukat mahrem yapılanması´nda yer alanların da aralarında olduğu örgütün mahrem yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polisin, Edirne merkezli olmak üzere; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, Isparta, Siirt, Tokat, Bayburt ve Konya'da düzenlediği operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-01-04 18:44:15
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