Pandemi sebebiyle işini kaybetti, şimdi marka olma yolunda ilerliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sebebiyle işini kaybetti, şimdi marka olma yolunda ilerliyor

İHA

Pandemi sebebiyle işini kaybetti, şimdi marka olma yolunda ilerliyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde restoranlarda yıllardır açılık yapan bir kişi, korona virüs pandemisi ile birlikte restoranlara gelen kısıtlamalar sonrasında işsiz kaldı. Gerek çalışma azmi ve isteği, gerekse de renkli kişiliği ile şehirde ‘Pilavcı Dede’ olarak nam salan Danacı, seyyar pilav tezgahı ile satış yapmaya başladı ve Keşan’da bir marka olma yolunda ilerliyor.
Keşanlılar tarafından renkli kişiliği ile bilinen ve sevilen Salih Danacı, yıllardır restoranlarda aşçılık yaparak geçimini sağlıyordu. Ancak korona virüs salgını ve ardından restoranlara gelen kısıtlamalar sonrasında işsiz kaldı. Geçimini sağlamak için çalışmak durumunda olduğunu belirten Danacı, “Maalesef bu korona virüs pandemisi sebebiyle, diğer aşçı arkadaşlarda olduğu gibi ben de işsiz kaldım. Evim kirada, Ankara’da okuyan bir çocuğum var ve üç ay önce evlendim harcamalarımız var. Bir yerde geçimimizi sağlamak zorundayız. Hazırda olanları yedik, onlar da bitti” derken bunun için çeşitli yollar denediğini söyledi. Cicim aylarında olduğu eşiyle birlikte evde dikiş yaparak üretime geçtiğini kaydeden Danacı “Hanımla karşılıklı oturduk ve el işi yaptık. Elifler, kazaklar, şallar olsun, bunları örmek de elimden geliyor. Ürettiklerimizi pazara satmaya diye götürdük; maalesef tek bir kazak satabildik. Bu şekilde ev geçindirilmiyor, onu öğrendik. En sonunda aklıma bu geldi” dedi.
Daha önce Keşan’da seyyar pilav tezgahı ile satış yapan ve halkın sevgisini kazanan ‘Pamuk Dede’yi rol model alarak kolları sıvadığını belirten Salih Danacı, “Önceleri Keşan’da bir ‘Pamuk Dede’miz’ vardı. Pilav satarak geçimini sağladı, çocuklarını okuttu. Sonra oğlu şehit düşünce bıraktı bu işleri. Ben de ondan esinlendim. Kendi kendime ‘Neden bir pilavcı dede gelmesin?’ dedim. Nasıl olsa kendi mesleğim, arabayı aldım ve seyyar pilav satışına başladım” dedi ve yakın zamanda arabasının üzerine de ‘Pilavcı Dede’ yazdıracağını ve bu ismi kullanacağını söyledi.
Tahminlerinden de öte satış ve ilgi gördüğünü belirten Salih Danacı, çok da alışık olmadığı satış deneyimi için başta endişelendiğini kaydederek, “Daha önce hep mutfakta olduğum için ‘Nasıl olacak’ hissine kapıldım. Çok tuhaf geldi; ama alıştım. Mecburum çünkü” derken, "Soğuk, kar, kış beni hiçbir şey yıldıramadı bu zamana kadar. Ben çalışmayı seviyorum. İnsanları seviyorum" sözleriyle de yılmadan çalışmaya devam edeceğini aktardı.
Öte yandan, sokakta satış yaptığı sırada halk tarafından çok iyi dönüşler aldığını belirten Danacı, bir yandan da müşterilere renkli kişiliğini yansıtarak çeşitli sürprizler de yapıyor. Son olarak yılbaşı öncesinde Noel Baba kostümü giyerek satışına devam eden Salih Danacı, “Her zaman değişik kıyafetlerle satış yapmayı da severim. Mesela bu yılbaşı Noel Baba kıyafeti giyerek müşterilerin karşısına çıktım. Amacım yılbaşında insanları bir nebze olsun gülümsetebilmekti. Bu ilgi gördü, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdik, bu durum hoşlarına gitti. Bunun devamı da gelecek. Yalnızca böyle kalmayacak, folklor kıyafetleri, Nasreddin Hoca kostümü de olabilir. İnsanlar ne isterse, onlar neden hoşlanırlarsa bunu yapmaya çalışacağım” diyerek, insanlara günün anlamına uygun çeşitli sürprizler de yapabileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırkpınar değerleri ve kültür vizyonuna bilimsel katkı
YEREL HABERLER Kırkpınar değerleri ve kültür vizyonuna bilimsel ...
Trakya Üniversitesi'nden mezun Çad'lı Djeraki, ülkesinde cumhurbaşkanı adayı oldu
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi'nden mezun Çad'lı Djeraki, ...
(Özel Haber) Asılsız ihbarlar bıktırdı, 3 çağrıdan biri doğru 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çağrıların yüzde 65’i asılsız 2020 yılında 506 bin 917 çağrının 333 bin 506’sı ‘yalan’ çağrı
YEREL HABERLER (Özel Haber) Asılsız ihbarlar bıktırdı, 3 çağrıdan ...
Kuraklık yaşanan Edirne'nin 5-6 aylık içme suyu kaldı
YEREL HABERLER Kuraklık yaşanan Edirne'nin 5-6 aylık içme suyu kaldı
Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
Vakaların azaldığı HES uygulamasına yansıdı
YEREL HABERLER Vakaların azaldığı HES uygulamasına yansıdı
Klarnet Sanatçısı Selim Sesler'in eşi koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Klarnet Sanatçısı Selim Sesler'in eşi koronavirüsten ...
Yağışlar Meriç Nehri'nin debisini artırdı Trakya özlenen sağanak yağışlara ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Yağışlar Meriç Nehri'nin debisini artırdı Trakya ...
'Sahte kolonyada metil alkol kullanılıyor, ölüme götürebilir'
YEREL HABERLER 'Sahte kolonyada metil alkol kullanılıyor, ölüme ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında muhtarlık binasını soymaya çalıştılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında muhtarlık binasını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X